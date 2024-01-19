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Росстат: сильнее всего в 2023 году в РФ подорожали яйца, помидоры и груши

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Росстат: сильнее всего в 2023 году в РФ подорожали яйца, помидоры и груши

Четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, составившей по итогам прошлого года 7,4%

Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам 2023 года возглавили яйца, помидоры и груши, пишет РИА Новости, опираясь на анализ данных Росстата.

Согласно статистике, яйца подорожали на 61,4%, помидоры – на 51,1%, а груши – на 48,3%. Пятерку товаров с самым стремительным ростом цен пополнили также виноград (48,2%) и бананы (46,9%).

Кроме лидеров подорожания, также отмечается заметный рост цен на чеснок – за прошлый год подорожал на 46,4%, газовое моторное топливо – на 41,2%. Поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство “Фуромесид” –  34,2%. Апельсины находятся на 10 месте самых подорожавших товаров по итогам 2023 года.

В целом примерно четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. В списке обогнавших инфляцию: капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая – 12,5% и мороженая – 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).

В свою очередь российские власти заявили, что по итогам 2024 года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития – в 4,5%.

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Взято отсюда

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