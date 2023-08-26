Рост активности клещей начинается в Алтайском крае

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 96 жителей Алтайского края. Это на 44 больше, чем в предыдущую. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о начале осеннего роста активности и численности клещей.

С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их активность продлится до конца сентября. Одиночные активные клещи могут появиться и в октябре при условии теплой погоды.

Отмечается, что чаще всего заражение сибирским клещевым тифом происходит при посещении жителями края окрестностей сельских населенных пунктов, лесополос, опушек леса и т.д. Обилие клещей наблюдается вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках, пишет “Катунь 24”.