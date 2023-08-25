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Рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян

ГОРНЯК2201 mins

Участие в опросе приняли 1500 человек

Фото: pxhere.com

40 процентов россиян заявили о том, что они ощутили рост цен на мясо. Об этом сообщает Фонд “Общественное мнение”, ссылаясь на результаты опроса.

В исследовании приняли участие 1500 человек из 104 городов России. По сравнению с 23 июля, число россиян, которые почувствовали рост цен на мясо, увеличилось на четверть.

Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23 процента соответственно. 27% человек заявили, что почувствовали рост цен на сахар.

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