Рост пенсий и пособий: Соцфонд Алтайского края рассказал о новеллах 2024 года

С 1 января 2024 года произведена индексация страховых пенсий, повышен прожиточный минимум, детские пособия

С 1 января 2024 года в предоставлении услуг краевого Соцфонда произошли изменения. О них рассказала Ольга Клиндухова, управляющий отделением Социального фонда России по Алтайскому краю.

1

Прежде всего, произошла индексация страховых пенсий и повышение детских пособий.

Так, с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд в беззаявительном порядке произвел перерасчет пенсий с учетом индексации. В Алтайском крае индексация затронула свыше 620 тысяч получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличены более чем на 1 400 рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам Алтайского края превысил 20 тысяч рублей.

2

С января также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий.

В связи с этим повысится единое пособие, которое в Алтайском крае сейчас получают свыше 6 тысяч беременных женщин и родители более 200 тысяч детей. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. После увеличения размеров прожиточного минимума краевой Соцфонд автоматически пересчитал размер пособий получателям в регионе.

3

С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска.

Раньше этим правом могли воспользоваться при выходе на работу в период отпуска на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Помимо этого, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

4

Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза.

Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против нынешних 33,2 тысячи рублей.

5

С 1 февраля Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал.

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличится на 58 тысяч рублей и составит 833 800,37 рубля. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тысяч рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%.

С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент рождения ребенка, который является гражданином РФ по рождению.

6

В 2024 году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка.

Ранее это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Кроме того, теперь семьи могут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, так как реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

7

Еще одно нововведение коснулось отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала.

Это касается отцов-одиночек, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

8

В 2024 году увеличился возраст выхода на пенсию по старости.

Для женщин он составляет 58 лет, для мужчин – 63 года. Также изменились минимальные требования для назначения выплаты: для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

9

1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца.

Фонд назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные поступают из органов ЗАГС.

Также с 2024 года Социальный фонд начал оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получают соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

точный прогноз погоды , погода в самое ,

Взято отсюда