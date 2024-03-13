реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Ростелеком” обеспечит видеонаблюдение на выборах президента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Оператор провел линии связи и оборудовал техникой избирательные участки

"Ростелеком" обеспечит видеонаблюдение на выборах президента

Установка камер / Фото: “Ростелеком”

Федеральный провайдер “Ростелеком” оснастил избирательные участки в Алтайском крае системой видеонаблюдения на мартовских выборах президента РФ и организовал каналы связи в центр общественного наблюдения для обеспечения прямой интернет-трансляции с избирательных участков.

Оператор активно работает над организацией видеонаблюдения на выборах в Алтайском крае еще с 2014 года. В этом году компания совместно с подрядчиками смонтировала 700 программно-аппаратных комплексов, “Ростелеком” установил 1,4 тыс. камер на избирательных участках.

Основные работы по монтажу оборудования прошли в крупных городах региона: Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

Помимо установки камер, специалисты компании также обеспечили работу телекоммуникационных шкафов, в которых разместили коммутаторы, блоки бесперебойного питания и другое оборудование.

Недавно оператор закончил работу по установке оборудования в Алтайской краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова, где во время выборов будет функционировать центр общественного наблюдения.

Там установили мультимедийный экран из нескольких ТВ-панелей для прямой трансляции с камер избирательных участков. 

Камеры настроены так, что под вниманием наблюдателей будут урны, вход в кабинку для голосования, столы с бюллетенями, а также сейфы для документов. Все полученные записи передадут на специальный служебный портал. А после окончания выборов видеоматериал отправят в центр обработки данных оператора на хранение.

“Для бесперебойной работы избирательных участков накануне и в дни выборов мы обеспечим сервисную поддержку с обязательным дежурством на местах технических специалистов и аварийных бригад”, – сообщил директор Алтайского филиала “Ростелекома” Сергей Лавренюк.

Глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова добавила, что в последние годы в регионе не было ситуаций, когда бы пришлось пересматривать видеозаписи с участков.

“Это показатель того, что ход голосования прозрачен и не вызывает никаких сомнений и вопросов”, – подчеркнула председатель крайизбиркома.

Установка оборудования / Фото: “Ростелеком”

Напомним, что Алтайский край – один из немногих регионов страны, в котором на выборах президента РФ используют систему дистанционно-электронного голосования (ДЭГ). Она отлично себя зарекомендовала в прошлом году на выборах губернатора края. Тогда таким способом проголосовало более ста тысяч жителей региона.

ПАО “Ростелеком”

Реклама

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на Украину

Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на…

Запад не должен отправлять войска на Украину, заявил президент Польши…

Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении успешно продвинулись и заняли более…

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной опасности

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной…

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной опасности,…

Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp