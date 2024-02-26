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“Ростелеком” установил систему видеонаблюдения в котельных Волчихи

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С помощью камер там контролируют производство и расход угля

"Ростелеком" установил систему видеонаблюдения в котельных Волчихи

Камера видеонаблюдения / Фото: “Ростелеком”

“Ростелеком” создал систему видеонаблюдения в семи котельных на алтайском предприятии “Волчихинские коммунальные системы” в райцентре Волчиха, установив 23 камеры.

На работы потребовалось два месяца. В конце прошлого года оператор проложил оптическую сеть, наладил интернет и ввел в эксплуатацию 15 программно-аппаратных комплексов в пяти котельных. В начале 2024 года “Ростелеком” проложил линии связи и установил еще восемь камер в двух оставшихся помещениях.

“Видеонаблюдение необходимо для контроля за производством, в частности, за сохранностью угля. С помощью камер мы видим также расходы топлива и необходимость его доставки туда, где оно закачивается”, ­– сообщил директор МУП “Волчихинские КС” Владислав Шупыро.Всю информацию с камер на различных объектах клиента возможно просматривать онлайн, публиковать на корпоративном сайте, получать уведомления о событиях через push*-сообщения и электронную почту, искать записи в архиве. А если есть доступ к интернету – использовать услугу, где бы ни находился. Продолжительность хранения информации составляет от 3 до 90 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Зашифрованные данные загружаются на облачную платформу оператора.

“Сегодня в Алтайском крае услугу видеонаблюдения используют около 1,5 тыс. компаний среднего и малого бизнеса. Мы подбираем камеры под потребности и предлагаем различные виды устройств: с качеством записи Full HD* и широким углом обзора, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением и даже с сиреной на случай ЧС”, – сообщил директор Алтайского филиала “Ростелекома” Сергей Лавренюк.Инженеры компании оборудуют, настраивают и проверяют работу системы, после чего обеспечивают доступ в личный кабинет через мобильное приложение или веб-интерфейс. А сотрудники техподдержки отвечают за ее круглосуточную работу.

Узнать подробнее можно по телефону 8-800-200-3000 или на сайте.

*Push (“пуш”); Full HD (“Фулл ЭйчДи”).

ПАО “Ростелеком”

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