Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ

Мини-футбол, лыжная эстафета, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната — в минувшие выходные состоялась традиционная Спартакиада предприятий ЖКХ и горэлектротранспорта. Мероприятие проводится уже много лет в преддверии профессионального дня коммунальщиков – Дня работников ЖКХ.

«Наши сотрудники и их дети всегда с нетерпением ждут этот праздник. Люди приходят целыми семьями, получают отличные эмоции, заряд бодрости и порцию свежего воздуха. Специалисты, которые сами не принимают участие в состязаниях, с удовольствием болеют за своих коллег, активно поддерживают. Безусловно, это отлично влияет на атмосферу в коллективе», – рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

В этом году упорство, тренировки и воля к победе помогли водоканалу занять первые места во всех видах спорта кроме перетягивания каната – здесь водоканальцы уступили пьедестал сотрудникам МУП «Горэлектротранс», а сами заняли второе место.

В личном зачете по стрельбе также лучшими стали представители водоканала – «серебро» забрал заместитель генерального директора по безопасности и режиму Владислав Кулешов, «золото» завоевал генеральный директор Андрей Полюго.

В этом году кроме профессионального праздника коммунальщиков Спартакиада приурочена к общему юбилею. 105 лет отмечает организатор спортивных состязаний – Профсоюзная организация Алтайского края, а также в этом году исполняется 105 лет с момента появления первого водопровода в Барнауле.

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