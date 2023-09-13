Ротенберг собирается вложить большие деньги в курорты на Алтае

Всего на сеть заведений по стране бизнесмен намеревается потратить 129 миллиардов

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие пять лет вложить в туристические проекты 129 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Предприниматель собирается развивать курортный бизнес как на Юге России, так и в Сибири. Первыми в 2026 году будут запущены проекты в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.

Отмечается, что “территории нового формата” будут включать заведения разного типа, начиная от отелей до оздоровительной инфраструктуры, а также разного ценового сегмента.

Деталей по развитию бизнеса в Сибири Ротенберг не сообщил, но ранее публиковалась информация о том, что он планирует построить в Алтайском крае туркомплекс с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей.

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