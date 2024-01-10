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Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

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В этот день нужно следить за дверью, стараясь быстро закрыть ее, когда кто-то вошел в помещение. Считается, что вокруг много злых духов, которые только и ждут момента, чтобы проникнуть в жилище

Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

Иллюстрация Kandinsky by Sber AI

10 января по народному календарю Домочадцев день, или Рождественский мясоед. С этого дня православный крестьянин мог употреблять в пищу мясо.

Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо, в первую очередь – свинина. Однако это не отменяло еженедельного поста по средам и пятницам.

В народе говорили: “Мясное – в мясоед, но постному – свой черед”. В это время начиналась пора свадеб. Когда как не в Мясоед семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей? А поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для застолий хватало.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека.

“Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится”, – говорили люди. А накануне Домочадцева дня на Красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром на горку приходили семьями: каждый повязывал на кол лоскуток ткани и загадывал желание. Продолжались в Мясоед и святочные гулянья. В домах собирались гости и играли в разные игры.

Существуют и приметы для этого дня. 

  • Хорошей приметой считалось сыграть свадьбу 10 января. Это сулило счастливую семейную жизнь.
  • Плохая примета, если соль отсырела в этот день. Хозяйки пристально следили за этим.
  • Не принято было давать в долг и брать взаймы в Домочадцев день. 
  • Не стоит ссориться с близкими и проводить время в одиночестве.
  • Безветренная погода 10 января сулит удачный год.  
  • Снегопад с крупными хлопьями предвещает потепление.
  • Нельзя после трапезы сметать крошки со стола. Чтобы не остаться без удачи, их полагается отдать птицам или домашним питомцам.
  • Нежелательно подметать полы. Есть опасение, что вместе с мусором из дома уйдет финансовое благополучие.

город Горняк

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