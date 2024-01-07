Что пожелать близким в один из важнейших христианских праздников

Фото: amic.ru

В канун Рождества Христова и в день его празднования 7 января мы отправляем близким и друзьям поздравления с тёплыми пожеланиями.

Информационный портал amic.ru собрал для вас, дорогие читатели, несколько поздравительных текстов. Копируйте, отправляйте родным и знакомым.

***

В небе звездочка сияет

Зажигайте свечи.

С Рождеством вас поздравляю

В этот чудный вечер.

Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Особый дух Христова Рождества

Пусть принесёт надежду вам и веру.

Любви, достатка, мира вам, добра

И счастья настоящего без меры!

***

Желаю много волшебства

В чудесный праздник Рождества,

Тепла, уюта, вдохновения,

Удачи, счастья и везения!

Пусть рядом будут дорогие,

Только любимые, родные.

Согреет праздник непременно,

Воспрянешь духом ты мгновенно.

***

Пусть сказка добрая приходит в Рождество,

Пусть озарит она любовью твоё сердце.

Чтоб в праздник грустное, печальное ушло,

А доброта нашла в сей мир, на радость, дверцу!

Редакцияamic.ru также поздравляет вас с этим чудесным праздником! С Рождеством Христовым!

горняк



Источник