Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Конные бега на призы Губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской породы пройдут на «Сибирской Масленице» 16 марта в с. Новотырышкино.

Конноспортивный праздник – воплощение грации и азарта. Нас ждет захватывающее зрелище среди прекрасной природы Алтая.

В перерывах между забегами будут проводиться конкурсы с призами среди зрителей. Кроме того, гости праздника смогут насладиться еще одним зрелищем – забегами русских борзых.

Открытие конноспортивного праздника состоится в 14 часов.

Интернет-сообщество «Barnaul 22» является информационным партнёром «Сибирской Масленицы».

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтая сегодня видео ,