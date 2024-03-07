Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Конные бега на призы Губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской породы пройдут на «Сибирской Масленице» 16 марта в с. Новотырышкино.
Конноспортивный праздник – воплощение грации и азарта. Нас ждет захватывающее зрелище среди прекрасной природы Алтая.
В перерывах между забегами будут проводиться конкурсы с призами среди зрителей. Кроме того, гости праздника смогут насладиться еще одним зрелищем – забегами русских борзых.
Открытие конноспортивного праздника состоится в 14 часов.
Интернет-сообщество «Barnaul 22» является информационным партнёром «Сибирской Масленицы».
Взято отсюда.
новости алтая и алтайского края , новости алтая сегодня видео ,