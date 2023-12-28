Церковь четко разъяснила свою позицию

28 декабря 2023, 17:0490Написать комментарий

В РПЦ приравняли аборт к убийству вне зависимости от срока, на котором он был совершен. Как говорится на сайте РПЦ, документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» принял священный синод под председательством патриарха Кирилла.

В тексте говорится, что церковь приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, так как «уникальный геном отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери».

— На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как «необходимое лечение» матери, — говорится в документе.

Также Русская православная церковь считает, что медицинские показания не могут быть причиной аборта — жизнь ребенка должна быть сохранена вне зависимости от результатов пренатальной диагностики.

— Родители несут перед Богом ответственность за развитие и защиту нерожденного человека, — заключили в РПЦ.

Ранее о запрете абортов высказывался президент Владимир Путин. На пресс-конференции он заявил, что не понимает, почему все говорят о запрете абортов — «его же нет».

— Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, узнавая о беременности, принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться, — заявил Владимир Путин.

Также против запрета абортов высказывался глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что подобные меры станут «ошибочным решением» и не улучшат демографию России.

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28.12.2023