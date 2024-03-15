Телефон. Соцсети Фото: pixabay.com

В РПЦ уверены, что в период Великого поста есть смысл отказаться от того, что вызвало зависимость у человека. Одной из таких вещей назвали потребление контента

Верующие россияне должны отказаться от использования соцсетей во время Великого поста, если чувствуют зависимость от них. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

Кипшидзе уверен, что в пост каждый верующий должен определить, от чего ему сложнее отказаться, и попытаться “вытащить эту занозу”.

“…Мы знаем людей, которые, к сожалению, попадают в компьютерную зависимость, которым вообще есть никогда не хочется, <…> их питание – это контент. Конечно, смешно требовать от них отказаться от мяса, если это для них не имеет вообще никакого значения”, – сказал Кипшидзе.

Великий пост у православных начинается 18 марта. 11 марта наступила Масленица, в период которой из еды исключаются мясные продукты.



Взято отсюда