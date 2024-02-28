реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рубцовчанин решил подзаработать на криптовалюте и потерял 1,3 миллиона

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Житель города Рубцовска столкнулся с проблемой мошенничества и обратился в местную дежурную часть МВД России.

По предварительным данным, потерпевшим оказался мужчина 1961 года рождения, который попал в ловушку неизвестной женщины. Она обманула его, предложив выгодную сделку в сфере покупки и торговли криптовалютой. Предложение о легком заработке заинтересовало гражданина, и он решил сотрудничать, переведя на указанный счет более 1 300 000 рублей.

Из выделенной суммы 1 170 000 рублей были оформлены в виде кредита.

Фото: bitcryptonews.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм
Мыши с громким писком сбегут с участка: гуманный способ прогнать грызунов

Мыши с громким писком сбегут с участка: гуманный способ прогнать грызунов

 |  28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Мыши могут стать серьезной проблемой…

Узнать больше
Попытаются “нейтрализовать” Калининград – получат по зубам. Коротченко напомнил НАТО о ядерных силах России

Попытаются “нейтрализовать” Калининград – получат по зубам. Коротченко напомнил НАТО о ядерных силах России

 |  28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Экс-министр иностранных дел Литвы, действующий посол…

Узнать больше
Не покупайте эту рыбу никогда: она везде, но ее надо запретить

Не покупайте эту рыбу никогда: она везде, но ее надо запретить

 |  28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Уровень содержания химикатов, бактерий, тяжелых…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp