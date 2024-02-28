Рубцовчанин решил подзаработать на криптовалюте и потерял 1,3 миллиона

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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Житель города Рубцовска столкнулся с проблемой мошенничества и обратился в местную дежурную часть МВД России.

По предварительным данным, потерпевшим оказался мужчина 1961 года рождения, который попал в ловушку неизвестной женщины. Она обманула его, предложив выгодную сделку в сфере покупки и торговли криптовалютой. Предложение о легком заработке заинтересовало гражданина, и он решил сотрудничать, переведя на указанный счет более 1 300 000 рублей.

Из выделенной суммы 1 170 000 рублей были оформлены в виде кредита.

Фото: bitcryptonews.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк