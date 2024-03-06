Рубцовчанка добилась досрочной пенсии только после вмешательства депутата Госдумы

Женщина поблагодарила народного избранника за помощь

Александр Терентьев на приеме / Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Жительница Рубцовска обратилась за досрочной пенсией, но получила отказ. Будучи уверенной, что имеет на нее право, женщина пожаловалась депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александру Терентьеву.

А право на досрочный выход на заслуженный отдых она действительно имела. Женщина ухаживала за ребенком-инвалидом. В отделении Социального фонда России подтвердили, правда, не официально: она верно обратилась за досрочной пенсией. Но затем жительница Рубцовска получила официальный отказ, потому что Соцфонд не получил подтверждения от медико-социальной экспертизы.

Александр Терентьев сразу же отреагировал: направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Реакция Соцфонда тоже была быстрой – документы заявительницы пересмотрели и назначили пенсию.

“Не ожидала, что начислят такую большую (более 19,7 тыс. рублей. – Прим. ред.)”, – рассказала женщина. Поблагодарила депутата за помощь и заявила, что теперь точно знает, за какую партию голосовать на выборах.

Ранее к Александру Терентьеву обратилась жительница Барнаула. Она никак не могла добиться, чтобы ее мужу-инвалиду выдали положенные по закону кресло-коляску, ходунки и ортопедические брюки. Депутат обратился в Соцфонд и вопрос решили.

горняк



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