реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рубцовчанка добилась досрочной пенсии только после вмешательства депутата Госдумы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Женщина поблагодарила народного избранника за помощь

Рубцовчанка добилась досрочной пенсии только после вмешательства депутата Госдумы

Александр Терентьев на приеме / Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Жительница Рубцовска обратилась за досрочной пенсией, но получила отказ. Будучи уверенной, что имеет на нее право, женщина пожаловалась депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александру Терентьеву.

А право на досрочный выход на заслуженный отдых она действительно имела. Женщина ухаживала за ребенком-инвалидом. В отделении Социального фонда России подтвердили, правда, не официально: она верно обратилась за досрочной пенсией. Но затем жительница Рубцовска получила официальный отказ, потому что Соцфонд не получил подтверждения от медико-социальной экспертизы.

Александр Терентьев сразу же отреагировал: направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Реакция Соцфонда тоже была быстрой – документы заявительницы пересмотрели и назначили пенсию. 

“Не ожидала, что начислят такую большую (более 19,7 тыс. рублей. – Прим. ред.)”, – рассказала женщина. Поблагодарила депутата за помощь и заявила, что теперь точно знает, за какую партию голосовать на выборах. 

Ранее к Александру Терентьеву обратилась жительница Барнаула. Она никак не могла добиться, чтобы ее мужу-инвалиду выдали положенные по закону кресло-коляску, ходунки и ортопедические брюки. Депутат обратился в Соцфонд и вопрос решили. 

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

При этом выбрать наилучший балл у них не получится Карандаши…

Узнать больше
Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД

Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД

Документ носит временный характер Гусеница танка / Фото: pxhere.com В…

Узнать больше
Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Так она ответила на заявление Стаса Михайлова Алла Пугачева /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp