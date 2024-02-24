Рубцовский завод поставил для Минобороны партию боевых машин

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Рубцовский машиностроительный завод, успешно доставил очередную партию модернизированных боевых машин пехоты (БМП-1 АМ «Басурманин») заказчику – военным войскам. Завод провел полный ремонт или замену всех основных узлов и агрегатов каждого из транспортных средств. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Следует отметить, что каждая из боевых машин прошла все необходимые испытания, включая стрельбу: каждая БМП провела не менее 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в различных режимах, а также не менее 150 выстрелов из пулемета.

Вследствие модернизации, эта боевая машина пехоты значительно улучшила свои боевые характеристики и стала более мобильной как на суше, так и в воде, что несомненно является ее преимуществом.

Фото: пресс-служба Ростеха

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Автор: vizitka01

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