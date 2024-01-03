Рубцовчане – победители и призеры краевых соревнований

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 29 декабря в Барнауле прошли открытые краевые соревнования по лыжным гонкам “Динамовская лыжня”, посвященные памяти ЗТР С.М. Мельникова. Спортсмены боролись на дистанциях 1,5, 2 и 3 км свободным стилем. Лыжники спортивной школы Рубцовска “Спарта” заняли такие места:

– юноши, девушки 10-11 лет (2012-2013 г.р.), 1,5 км: 4 место – Соловьев Александр, Рыбакова Валерия, 6 место – Бурмицких Евгений;

– юноши, девушки 12-13 лет (2010-2011 г.р.), 2 км: 3 место – Парамонова Людмила, 9 место – Гончаренко Кирилл;

– юноши, девушки 14-15 лет (2008-2009 г.р.), 3 км: 2 место – Борисенко Диана, 9 место – Соловьев Сергей;

– девушки 16-17 лет (2006-2007 г.р.), 3 км: 1 место – Галушкина Анастасия.

Тренируют ребят Кузьмин Олег Григорьевич, Кузьмина Светлана Владимировна.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска “Спарта”

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Автор: vizitka01

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