“Рубят сук, на котором сидят”. Психолог о том, кто такие социофобы и как им помочь

Социофобы очень хотят общаться, но панически этого боятся

“Болезнь упущенных возможностей” – так часто называют социофобию. Это психическое расстройство разрушительно влияет на жизнь человека, ограничивая его интеллектуальное и профессиональное развитие, уровень доходов и личную жизнь. Что творится в голове социофобов и почему в общении с другими людьми им нужен наставник, рассказала amic.ru барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.

Сразу за алкоголиками

Социофобия – это расстройство психики, которое может быть связано с особенностями функционирования физической ткани мозга, но наука еще не до конца выяснила – как именно. Встречается эта патология довольно часто и по распространенности стоит на третьем месте после депрессии и алкоголизма, рассказывает Лариса Головина. Согласно статистике, от 7 до 13% людей в той или иной мере страдают этим психическим расстройством.

“Кто-то обожает общаться, делает это легко, активно ищет ситуации, где можно реализовать эту потребность, и при этом чувствует себя в них как рыба в воде. Социофобы же очень хотят общаться, но страдают от любого социального контакта, для их слабой психики он становится чем-то вроде непереносимо яркого света или громкого звука”, – объясняет специалист особенности социофобии.Классификацию людей по коммуникативному признаку (и место в ней социофобов) наглядно объясняет система координат, где осью Х (горизонтальная) является степень выносливости в социальном контакте, а осью Y (вертикальная) – потребность в нем. В правом верхнем квадранте окажутся те, кто активно ищет социальные коммуникации и получает от них удовольствие. Противоположный, левый нижний квадрант – это люди с психическими расстройствами, для которых характерна аутизация (замкнутость): шизофреники, аутисты, страдающие шизотипическим расстройством. Они категорически не хотят общаться, и если их погружают в такую необходимость, невыносимо страдают, причем и психически, и физически – вплоть до припадков. В нижнем правом квадранте располагаются люди (назовем их условно мизантропами), у которых степень выносливости в социальном контакте высокая, общаться они могут сколько угодно, но им это совершенно не нужно. Место социофобов – это верхний левый квадрант. Потребность в общении у них чрезвычайно высока, но они настолько плохо владеют механизмами социальных контактов, что психика не может вынести того, чего сама же и требует. “Впрочем, нельзя сказать, что все, кто находится в этой области, – сразу социофобы. Большинство все же – это люди, которые находятся в зоне риска по развитию этого расстройства, если их жизненные обстоятельства будут складываться по определенному сценарию”, – уточняет Головина.

В центре невыгодных событий

К развитию социофобии чаще всего приводит травматичный опыт общения. Человек с выносливой нервной системой вряд ли станет социофобом – какие бы жесткие коммуникационные “эксперименты” к нему ни применялись. Скорее, он сделается мизантропом: разочаровавшись в людях, не будет искать контактов с ними.

Если же ситуации, когда тебя не ценят, используют в своих интересах, проявляют насилие, происходят в жизни человека со слабой нервной системой, то его психика каждый раз при перспективе общения будет “подсовывать” ему готовый сценарий: “стоп, не надо – ни к чему хорошему это не приведет”.

Ситуация усугубляется тем, что в представлении социофоба он является центром всех происходящих вокруг событий, причем в максимально невыгодном для него свете. Вокруг предстоящего контакта он “наворачивает” фантазии, которые почти никогда не соответствуют реальности.

“Я приду на работу красиво одетый – и все начнут это обсуждать, осуждать”, – думает социофоб. Ну вот с чего он это взял? Большинству окружающих людей абсолютно все равно, кто и в чем ходит. В этом заключается главная трагедия социофоба: желая общения, он заранее готовится к фиаско, а потому предпочитает избегать любых контактов. Сам же пилит сук, на котором сидит”, – объясняет Лариса Головина.Сейчас “помогают” развитию социофобии и социальные сети, которые, по сути, являются суррогатным общением. Общаясь в соцсетях, человек отдает свой ресурс, ничего не получая взамен, – чувства теплоты, обмена эмоциями, как при личном контакте, здесь нет. Люди со слабой психикой при таком общении все равно чувствуют себя одинокими.

“Плохая новость в том, что современное мироустройство (стремительный темп жизни, многозадачность, стратегия на успешность и т.п.) провоцирует развитие тревожности, а это значит, что количество социофобов будет расти”, – уверена Лариса Головина.

Аскетизм поневоле

Эксперт утверждает, что “почувствовать себя социофобом” может каждый. Когда нервная система истощается, она начинает экономить психический ресурс, в том числе и ограничивая себя в социальных контактах. В современном мире даже люди с сильной психикой могут время от времени ощущать это состояние. Условно говоря, с утра ты полон сил и охотно общаешься, а к вечеру вымотан настолько, что уже не на каждый звонок ответишь.

Вообще, социофобия, по определению психологов, находится в области неврозов. Это не расстройство личности (как например, шизофрения) – личность-то как раз сама по себе здоровая, у нее здоровые потребности, но она их либо удовлетворяет нездоровым способом, либо блокирует возможность их удовлетворения совсем. Проще говоря: в психушку социофоб вряд ли попадет, но жить ему будет не просто.

“Боясь, что любой социальный контакт сложится ужасно, социофобы добровольно лишают себя всех возможностей, которые несет в себе социальное взаимодействие. Сидеть тихо – вот их выбор. Они предпочитают не заявлять о себе на работе, даже когда имеют в голове блестящий план, избегают обязанностей, связанных с публичностью. Все это лишает их шанса продвинуться в карьере, социальном статусе, доходах”, – объясняет эксперт.

Каждому Пятачку свой Винни-Пух

Впрочем, хорошие новости тоже есть: социофобия лечится. Причем сами социофобы имеют высокий запрос на устранение своей проблемы, потому что прекрасно ее осознают.

Так как источником такого состояния является повышенная тревожность, то скорректировать патологию помогают противотревожные препараты. Но они – не панацея. Не владея инструментами социального взаимодействия, социофоб даже после коррекции тревожности может оставаться “неуклюжим” в общении. Так как средства общения у него находятся на детском уровне, то ему, как ребенку, нужен наставник.

Например, профессиональный психолог, который поможет прокачать коммуникативные навыки с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Через обсуждения и дискуссии из представлений социофоба уйдет склонность к катастрофизации и эгоцентризм, они станут более реалистичными. А в проигрывании различных ситуаций он научится применять на практике средства коммуникации.

Но наставником для социофоба может стать и любой зрелый в вопросах коммуникации человек: родитель, супруг, друг, старший брат… Часто примеры такого взаимодействия можно увидеть в фильмах о подростках. А, пожалуй, самый знаменитый герой-социофоб – это Пятачок, буквально по каждому поводу ждущий подсказки любимого Винни.

“В коррекции социофобии нужна деликатность, нахрапистый наставник только усугубит ситуацию. Как шутят герои сериала “Теория большого взрыва”: главное, не говорить социофобам, что они социофобы, у них от этого социофобия”. Если же обучать социофоба коммуникативным навыкам терпеливо и поэтапно, общение постепенно перестанет для него быть мукой”, – говорит Лариса Головина.

новости Локтевский



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