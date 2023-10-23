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Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Amic.ru обсудил с экспертами ситуацию на автомобильном рынке в России и в Алтайском крае

Китайские автомобили / Фото: amic.ru

За последние полтора года автомобильный рынок в России значительно изменился. Из страны ушли привычные россиянам европейские, американские, японские и корейские марки, закрыты и дилерские центры. Вместо них рынок заполнили китайские автомобили разных брендов. Amic.ru обсудил с барнаульскими автоэкспертами ситуацию на автомобильном рынке и выяснил, справедливы ли стереотипы о плохом качестве машин из Поднебесной, что вообще сейчас происходит с ценами на авто и правда ли, что водители массово переходят на вторичный рынок.

Покупают ли новые авто в салонах?

В сентябре-октябре 2023 года продажи новых автомобилей снизились по сравнению с летом, однако спад небольшой и это нормальная ситуация, отмечает основатель автоцентра “Дана Моторс” Денис Дисенов.

Небольшое снижение покупателей в октябре заметили и в “Альбион Моторс” (сейчас продает китайские автомобили EXEED), но опасений это не вызывает и здесь. По словам руководителя отдела продаж Антона Милаенко, в целом спрос на автомобили хороший.

“Общий тренд сейчас – это рост продаж. Локальное снижение в октябре есть. Это связано, скорее всего, с тем, что все, кто хотел купить автомобиль, сделали это в сентябре, под конец квартала. В августе количество проданных новых автомобилей в России было сопоставимо с допандемийным уровнем”, – прокомментировал он.

Между тем ассоциация “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) предположила снижение на 5-10% спроса на новые авто в четвертом квартале 2023 года, пишет РИА Новости. По данным “Автостата”, в третьем квартале 2023 года в РФ продали 315,7 тысячи легковушек. А в четвертом квартале РОАД прогнозирует продажу 284-300 тысяч легковых машин. В организации называют три главные причины падения: повышение утилизационного сбора и повышение ставки ЦБ (и последующее за ним подорожание кредитов и лизинговых программ и ослабление рубля).

Автомобили / Фото: amic.ru

При этом тот же “Автостат” писал, что в 2023 году продажи новых автомобилей в РФ выросли по сравнению с прошлым годом. Так, за девять месяцев 2023 года было продано 717, 3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 51,1% больше, чем за тот же период 2022 года. Лидером российского рынка стала отечественная Lada, доля которой в сентябре достигла 32%. Второе место и первенство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery, за ним идут Haval, Geely и Changan.

О дефиците автомобилей

В Алтайском крае дефицит автомобилей не наблюдается, заверяют эксперты. В регион и в страну завозят достаточное количество машин как из Китая, так и по параллельному импорту, говорит Денис Дисенов. Достаточно и отечественных авто. Антон Милаенко уточняет, что бывает порой трудно достать востребованные китайские модели (например, EXCEED X), но импортеры налаживают поставки.

По данным “Автостата”, в сентябре 2023 года более половины автомобилей ввезли в Россию из-за рубежа. Так, в начале осени на импортные автомобили пришлось 55% от общего числа продаж. В сентябре 2022-го – 28%. То есть показатель увеличился в два раза. На официальный импорт и конкретно на китайские автомобили пришлось 44% продаж, а на параллельный импорт – 11%. Год назад эти значения достигали 20 и 8% соответственно. А вот доля продаж иномарок локальной сборки упала почти в три раза. Если в сентябре 2022 года они занимали 31% рынка, то теперь только 11%. Уменьшилась и доля рынка автомобилей российских брендов – с 31% в сентябре 2022 года до 24% в сентябре 2023-го.

Китайский бренд EXEED / Фото: amic.ru

О вторичном рынке

Многие автолюбители уходят на вторичный рынок, отмечает автоблогер Александр Михельсон. Причина: значительный рост цен на машины, причем и на отечественные, и на импортные.

“У людей денег не прибавились, зарплаты не поменялись, а машины стали стоить в три раза дороже. В ситуации кризиса вторичный рынок выходит на первый план безусловно. На Алтае и по всей России на вторичном рынке продается в 10 раз больше старых автомобилей, чем новых. Российский рынок новых автомобилей скатился до продаж меньше миллиона экземпляров в год”, – отмечает Михельсон.

В то же время он указывает, что в Барнауле не закрылся ни один автосалон: перепрофилировались на Китай.

Автомобиль / Фото: amic.ru

Денис Дисенов согласен с тем, что из-за роста цен на вторичный рынок сейчас уходят многие. Однако, по его мнению, этот рынок “мельчает” и там уже сформировался дефицит машин. И дело не только в ценниках на новые авто. Проблема еще в том, что из-за ухода европейских, американских , японских и корейских марок люди не торопятся продавать свои авто, а значит, предложений становится меньше.

“Некоторые люди не готовы пересесть на китайский автомобиль и продать свою старую “Тойоту”. Если раньше они могли легко ее заменить, то теперь решают “до талого” на ней ездить. Поэтому на вторичном рынке создался определенный ажиотаж машин, который привел к дефициту и росту цен. Например, на Mitsubishi Outlander 2007, 2010, 2012 годов цены выросли за год в полтора-два раза”, – отмечает Дисенов.

Авто с небольшим или средним пробегом на “вторичке” катастрофически не хватает, говорит и Антон Милаенко. Впрочем, по его мнению, тенденция ухода покупателей на вторичный рынок преувеличена.

Автомобиль / Фото: amic.ru

“Коммерсантъ” пишет, что в целом по России рынок автомобилей на вторичном рынке в сентябре вырос на 10,9% по сравнению с сентябрем прошлого года, а именно – до 509,5 тысячи машин. Однако по отношению к августу 2023 года темпы реализации замедлились. Так, продажи оказались на 7,6% ниже, чем в августе, когда было продано 551,3 тысячи автомобилей. Сейчас же спрос остается на высоком уровне, отметили эксперты издания. Основную долю рынка авто с пробегом занимают японские, корейские, европейские и американские марки, а также российская Lada. Китайские машины пока не входят в лидеры вторичного рынка из-за малых объемов накопленного парка.

Об “окитаивании рынка”

На российском авторынке происходит не просто массовый приход марок из Поднебесной, а настоящее “окитаивание”, считает барнаульский автоблогер Александр Михельсон.

“В данный момент российский автопром – это автопром китайский. Начинает даже АвтоВАЗ переклеивать шильдики с китайских JAC на российские как бы автомобили. Для российского потребителя китайские автомобили – единственная возможность купить новую машину с гарантией и как минимум пять лет отъездить на ней”, – уверен автоблогер.

Покупатели действительно постепенно переходят на китайские автомобили, потому что у них лучшее соотношение цены и качества. Машины с такими же характеристиками, привезенные по параллельному импорту, стоят гораздо дороже, говорит Денис Дисенов.

Автомобили Lada / Фото: amic.ru

Например, по словам Дисенова, в Барнауле можно купить полноприводный городской семейный кроссовер на “автомате” от Chery и Changan за 4 млн рублей. А аналогичных моделей из других стран по такой цене сейчас в России просто нет.

Стереотипы по поводу качества китайских моделей уже уходят, объясняет Дисенов.

“Порой люди еще говорят, что не готовы пересесть на китайские модели. У многих еще есть опасения, что “китаец” хуже, чем стандартный “кореец” или “японец”. Но надо понимать, что стереотипы складываются не одномоментно, а на протяжении какого-то времени. Если откатимся лет на 10 назад, то вспомним, что тогда были “китайцы” ломучие и “никакие” с точки зрения дизайна и так далее. Сейчас ситуация изменилась. Но теперь, чтобы перебороть этот стереотип, нужно время”, – считает Дисенов.

По словам Милаенко, люди уже увидели, что эти машины работают, что запчасти на них приходят в штатном режиме и доверять китайцам можно. Кроме того, на эти авто дают гарантию.

“Они дают гарантию семь лет либо 200 тысяч километров. Чтобы заявить такую гарантию, нужно быть смелым автопроизводителем. И дать возможность поддерживать свои машины на протяжении семи лет дорогого стоит. Китайские автомобильные бренды достаточно надежны”, – говорит Милаенко.

“Китайцев” на б/у рынке также пока маловато, хоть их количество постепенно растет. Например, начали появляться авто марок Haval и Chery двух-трехлетней давности. Однако пока цены на них высокие – полтора-два миллиона рублей.

Автомобиль Chery / Фото: amic.ru

Какие китайские модели популярны?

Самыми популярными китайскими марками в Барнауле сейчас являются Geely, Chery, Changan, EXEED и OMODA. Набирает популярность марка Jetour. С этими брендами проблем для автовладельца нет, детали для них можно свободно купить, отмечают эксперты. Трудности возникают лишь с теми марками, которые официально в России еще не представлены, – например, электромобиль Zeekr или Li Auto One.

“Поставка запчастей с ними нарушена. К примеру, если ты фильтры масла поменять как-то сможешь, то уже кузовной элемент – нет. Например, у вас лопнула панорамная крыша, а найти ее в России невозможно. Это очень серьезная проблема”, – говорят эксперты.

А что с ценами?

А цены на авто растут. За полгода средняя стоимость авто на рынке выросла примерно на 20-30%. Причина, по словам Дениса Дисенова, – курс доллара.

Антон Милаенко отмечает, что за год цена на китайские автомобили повысились примерно на 200 тысяч рублей. Здесь причина – рост затрат на логистику. Ведь компании-перевозчики принимают расчеты в долларах или евро, отметил он. Дороже всего купить “китайца” у официального дилера, однако эта машина будет с гарантией. В других салонах “китаец” будет без гарантии, но гораздо дешевле. Разница может достигать более миллиона рублей, отмечает Милаенко.

Автомобиль / Фото: amic.ru

Значительнее выросли цены на авто из Европы, Кореи и Японии.

“Эти машины сейчас очень дорогие. Курс доллара сейчас 100 рублей, есть наценка, таможенные процедуры, доставка, сложная логистика. Цена выходит в 2-3 раза выше розничной. И это фатально для клиента”, – говорит Милаенко.

Больше всего подорожали автомобили Hyundai, указывает Дисенов. Так, новый Hyundai Tucson полгода назад стоил 3,8 млн рублей, теперь – 4,4 млн рублей. Lexus NX200t и NX300h 2016-17 года выпуска полгода назад продавался за 3,1 млн рублей, теперь – за 3,7 млн рублей.

На вторичном рынке автомобили тоже дорожают на фоне увеличения утильсбора с 1 августа, а также сокращения предложения из-за роста курса валют и запрета на поставку популярных автомобилей из Японии в Россию, пишет “Коммерсантъ”.

“Параллельный импорт может сократиться”

Антон Милаенко прогнозирует: если ситуация с ценами сохранится, то автомобили из Европы, Кореи, Японии, США будет некому покупать и параллельный импорт сократится.

“Параллельный импорт может сильно сократиться, и останутся только “китайцы” и отечественные машины. Вряд ли люди будут покупать европейские, японские и корейские авто по таким ценам. Уже сейчас таких авто очень мало продается. Продажи станут штучными”, – говорит Милаенко.

С “китайцами”, которые автосалоны также заводят по параллельному импорту, проблем все же гораздо меньше, так как цена на них не так сильно зависит от курса доллара.

новости Алтайский

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