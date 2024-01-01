Русские асы преподали урок французам. Потому что не нужно лезть поперёк батьки

|

01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Французы уж очень активно пытаются вскарабкаться на башню мирового рынка вооружения и хоть кому-то впихнуть свои самолёты с изысканным названием “Рафаль”. Намерение вполне очевидное, поскольку Россия тоже не отстаёт в технологиях и будет только рада предоставить свои самолёты на вооружение стран Средней Азии, преданных пользователей советской и русской военной промышленности. Пишет Царьград.

Если не брать во внимание тот факт, что с Россией сегодня соревнуются все кому не лень, то вырисовывается и другая проблема, более щепетильная. Франции очень хочется денег. Особенно в свете событий, которые приключились с французами после того, как американцы и британцы лихо обыграли Эммануэля Макрона в теме поставок подлодок для Австралии.

Если говорить вкратце, то французский подрядчик Naval Group обязался поставить Австралии 12 подлодок. Стоимость контракта внушительная и составляла 66 млрд долларов. Всё шло гладко и Макрон уже потирал руки, ожидая пополнения казны Франции, но всё изменилось после неслучайного форс-мажора. Австралия решила заключить договорённости с США и Великобританией, которые вызвались помочь ей построить атомные подлодки.

Французы, не желая мириться с поражением, тут же рванули осваивать новые рынки, сунув свою руку в страны бывшего СНГ.

Фото: MASTER SGT. MATTHEW PLEW/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Осень оказалась продуктивной для наших иностранных коллег. Французские представители не раз отправлялись в Казахстан и Узбекистан, чтобы проговорить нюансы “супервыгодного предложения”. Было ли выгодным предложение, остаётся загадкой, но общеизвестные факты говорят сами за себя. Перейдём же к насущному вопросу.

Интересный факт…

Едва французы почуяли ароматный, как свежеиспечённый багет, запах денег, сразу в бой пошла тяжёлая артиллерия. Казахстан и Узбекистан собственной персоной посетил президент Макрон. Произошло это 1 и 2 ноября, а 21 и 29 ноября состоялись ответные визиты президентов Мирзиёева и Токаева.

Начнём издалека. Астана и Ташкент уже давно нуждаются в модернизации или хотя бы обновлении своих ВВС, поскольку внушительная часть их техники – советского производства и морально устарела. Кто хоть немного разбирается в торговле, тот знает, что в любом бизнесе никто не торопится решать проблемы клиента, большинство стремится срубить побольше денег и убраться восвояси. Россия, как и все представители военного рынка, тоже стремится пополнить свой бюджет за счёт сделок, но нашим преимуществом являются цены, которые считаются одними из самых выгодных.

Макрон, как и ожидалось, получил заказ для Dassault Aviation, однако он не очень красиво поступил, умолчав о том, что дозаправка его “Рафалей” осуществляется исключительно с помощью воздушных танкеров. Что это значит? Это значит, что придётся докупать и их.

Покупатели, осознав, что тут что-то неладное, включили разум и смогли посмотреть на происходящее под другим углом. Военные, которые в отличие от политиков разбираются в технике, предупредили своё начальство, что придётся покупать не только истребители, но ещё и систему по их содержанию, обслуживанию и обучению пилотов. Любой ремонт – тоже за свой счёт. В условиях войны это будет не мощная боевая авиация, а скорее обуза, которая в сравнении с русскими самолётами берёт превосходство лишь своим лоском.

Факты, которые невозможно оспорить

Только представьте: один “Рафаль” стоит как два русских Су-30СМ. Не стоит забывать и о том, что с учётом дружественных отношений Казахстана и Узбекистана с Россией они могут рассчитывать на приятную скидку.

Казахи хорошенько подумали – и решили не рисковать, приобретая навороченные “Рафали”. В конце ноября, сразу после визита Токаева к Макрону, они объявили, что будут закупать Су-30СМ у России.

В романе-эпопее Горького “Жизнь Клима Самгина” все дороги ведут в Рим, но это было в прошлом веке. Сегодня, когда мир круто изменяется, все дороги, так или иначе, ведут в Россию. Рано или поздно это осознает каждый.

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22