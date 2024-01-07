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Русские “Кинжалы” разбились о “зонтик” НАТО?

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С самого начала применения гиперзвуковых ракет X-47 «Кинжал» в нынешнем конфликте, руководство соседей неоднократно заявляло, что западные системы ПВО успешно сбивают эти боеприпасы, всячески хвастаясь, что находятся под прикрытием натовского “зонтика”. Как пишет Дзен-канал “Великоросс”.

Вершиной этих сомнительных заявлений стало сообщение режима о том, что 2 января были перехвачены сразу все 10 «Кинжалов» из 10-ти. Эти бодрые рапорты входят в прямое противоречие с прозвучавшими из тех же источников буквально накануне сообщениями: «ПВО перегружено, эффективность его снизилась до 50-ти процентов!». В результате чего в западной прессе решили самостоятельно докопаться до истины. И вот, что по этому поводу пишет издание Army Recognition.

«Кинжал» представляет собой крупную ракету в 4,3 тонн весом, 7,2 м длиной, 1,2 м диаметром и 1,6 м размахом крыльев. Он способен нести боевую нагрузку как ядерную (мощностью от 5-ти до 50-ти килотонн), так и обычные фугасные заряды.

Возможности летать со скоростью свыше 10-ти Махов, бить по целям на расстоянии свыше 1,5 тысяч километров делает потенциально невозможным перехват «Кинжала» существующими системами ПВО.

Поэтому заявления тамошних властей о многократных случаях поражения данных ракет вызывают справедливые сомнения в мире. Скорость «Кинжалов» очень сильно сокращает время реагирования для обнаружения и поражения цели, требует невероятно быстрой, практически мгновенной реакции от системы ПВО. Даже хваленая система – ЗРК Patriot на такую молниеносную реакцию практически не способна.

Фото: polittolog.ru

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Автор: vizitka01

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