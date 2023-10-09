Русские пошли на прорыв на Донбассе: О ситуации ДНР за две минуты

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о прорыве наших войск в Донбассе. Украинские войска вынуждены уходить в оборону, теснясь к границам региона. Об оперативной ситуации в ДНР за две минуты. Пишет Царьград.

По данным Пушилина, на Угледарском направлении зафиксировано снижение активности украинских боевиков, что в первую очередь можно связать с ухудшением погодных условий. Однако он отметил, что, несмотря на это, русская разведка фиксировала несколько попыток боевиков продвинуться в направлении населённого пункта Приютное, а также Новомайорское.

Действие противника подавлено упреждающим огнем нашей артиллерии.

На направлении Авдеевка – Марьинка существенных изменений нет, там идёт обмен артиллерийскими ударами и активное проведение воздушной разведки.

На Бахмутском направлении, южном фланге украинские боевики по-прежнему пытаются продвинуться по рубежу Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка, однако за последнее время они успеха не имели.

На северном направлении происходит обмен артиллерийскими ударами в районе населённого пункта Орехово-Васильевка, а также в районе населённого пункта Васюковка.

На Краснолиманском направлении русские войска улучшили позиции, и в итоге зона контроля увеличена от 150 до 300 м по рубежу Нововодяное – Макеевка Краснолиманского района.

“При этом важно обозначить, что Макеевка (Краснолиманского района) пока ещё находится под контролем противника, там действуют передовые подразделения противника. Но при этом он сейчас выстраивает оборону восточнее населённого пункта Грековка, и это рядом уже с рубежом по реке Оскол, порядка 200 м, что также свидетельствует о достаточно серьёзном продвижении наших войск”, – сказал Пушилин.

Фото: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU /GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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город Горняк