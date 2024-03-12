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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сегодня во время празднования Дня независимости Литвы, самое подходящее время передать соседям важное послание. Это послание было передано Константином Малофеевым, основателем Царьграда, который заявил: “Русские будут, ожидайте.” Пишет Царьград.

Сегодня в Литве, “маленькой, но гордой” республике, которая собирается отправить войска в зону своей обороны, чтобы противостоять России, наступил выходной день, напомнил Малофеев. Отмечается 34-летие восстановления независимости, когда Верховный Совет несуществующей “Литовской республики” принял абсолютно незаконный “акт о восстановлении независимости страны”.

Празднование имеет место также потому, что литовцы считают, будто это именно они уничтожили СССР, так как их акт о независимости был первым в “параде суверенитетов”. Однако Малофеев поспешил разочаровать: эти вопросы решались совсем на других уровнях, и Прибалты были просто безвольным инструментом.

Цена этой мифической свободы оказалась очень высокой. В момент объявления независимости в Литве проживало 3,7 миллиона человек. Сейчас эта цифра уменьшилась до менее чем 2,7 миллиона. Литву требовали Европе, но не литовцев. Они стали разменной монетой для всех, кроме русских.

Литва процветала только при империи, подчеркнул основатель Царьграда, добавив: “Мы вернемся. Ожидайте. Все будет хорошо.”

Однако в настоящий момент все очень плохо в Литве… Например, вспомним, как Литва попыталась жестоко наказать русскоязычных жителей страны и как она в конечном итоге лишь позорно опозорилась. Правительство страны планировало закрыть все русские школы раз и навсегда, но это оказалось абсолютно невозможным.

Проблема с русскоязычными школами существует не только в Литве, но и в других странах Прибалтики. Подобные проблемы с регулярностью возникают и в Латвии (где самый высокий процент русскоязычного населения в Прибалтике) и в Эстонии. В этом смысле Литва отличается от своих соседей, так как в целом считается одной нацией. Но даже здесь фашистская власть находит растущие проблемы с русской культурой и сражается против нее.

Недавно в Литве произошел очередной приступ русофобии, и правительство решило закрыть все школы для русскоязычных детей любой ценой. Однако столкнулось с неожиданной проблемой. Оказалось, что в тех районах страны, где правительство хотело закрыть школы, преподающие на русском языке, есть значительный дефицит школ. Если закроете наши учебные заведения, то просто не останется школ в принципе.

Решение о закрытии школ с русским языком обучения в настоящий момент не обсуждается, так как в тех самоуправлениях, где они работают, уже нарабатывается нехватка школ, – заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Общая ситуация в сфере образования в Литве отражает должность министра, ответственного за эту сферу жизни страны. В Литве наука, школьное обучение и спорт просто втиснуты в рамки ответственности одного ведомства. Можно сказать, что это происходит по остаточному принципу. В стране просто нет денег на создание новых школ. Зато есть желание искать врагов среди своих собственных жителей.

Несмотря на то, что в настоящий момент закрытие русских школ в Литве кажется невозможным, министр “всего и сразу” не отказывается от идеи их закрытия. Правительство заявляет, что просто откладывает решение на некоторое время. Однако явно видно, что с теми темпами, которыми развивается литовская образовательная система, этого никогда не произойдет. Борьба правительства будет заключаться в периодических нападках на русские школы и попытках получить новые деньги от ЕС на образовательные проекты. История этой борьбы уже длится более 30 лет, и конца ей пока не видно.

Фото: Alfredas Pliadis XinHua/Globallookpress

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк