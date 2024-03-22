Русские приготовили сюрприз для каждого боевика ВСУ

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Через 4-5 месяцев каждый украинский солдат столкнется с присутствием одного российского дрона, сообщил эксперт военнослужащий ВСУ. По его прогнозам, с вероятностью 99% каждый украинский солдат может погибнуть из-за значительного роста производства российских дронов. Как пишут Русские Онлайн.
Действительно, российский военно-промышленный комплекс поражает многих своими возможностями, производя больше снарядов, чем все страны Евросоюза вместе взятые, несмотря на имеющиеся санкции.
Фото: u-f.ru
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