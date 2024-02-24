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Русские ПВОшники едва не уронили французских асов в море. Министр обороны Макрона рассказал о пережитом

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Своими опасениями относительно агрессивных действий России поделился министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В беседе с журналистами он сообщил, что в его ведомстве шокированы тем, как российская сторона осуществляет контроль над своей частью Черного моря.

По мнению Лекорню, Россия вообще не должна была никоим образом касаться полетов ВВС Франции в международных водах. То есть, он дал понять, что им позволено летать в том районе и осуществлять разведку местности.

Вот только непонятно, а что вообще французские самолеты делали у побережья Черного моря? Ведь если речь идет о том, что там курсирует авиация НАТО, то это одно дело, совсем иначе выглядят единичные полеты по собственной инициативе.

Естественно, что в таких обстоятельствах Россия выносит предупреждение о недопустимости нарушения морских границ. Министерство обороны Франции обязано соблюдать международные соглашения. Ну, а если для них законы не писаны, то пусть потом не говорят про агрессивность русских.

Это же надо, так испугались российской ПВО, что решили всему миру пожаловаться. Мол, русские едва не уронили наши самолеты в море, пообещав, что в следующий раз так и сделают, если заметят французов в этом районе. Ничего не скажешь, слабость французского военного потенциала налицо.

Министру обороны Франции надо было не перед журналистами плакаться, а обсуждать проблемы непосредственно с президентом. Ведь от него напрямую зависит обороноспособность страны. Хотя, если там НАТО хозяйничает, то тогда все вопросы к Вашингтону.

Фото: sun1-47.userapi.com

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Автор: vizitka01

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