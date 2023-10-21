Русский флаг и портрет Путина в Хевроне: палестинцы вышли на митинг против Израиля

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Участники масштабного шествия выступили против зверской агрессии Израиля в секторе Газа. Пишет Царьград.

По данным RT, вечером 20 октября неравнодушные палестинцы заполнили целую площадь в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Несмотря на то что жители этого города не подвергались израильским бомбардировкам, люди вышли на улицы с портретами русского президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Русский триколор был символом того, что палестинцы не поддерживают прозападную политику и верят исключительно в добродетель России.

Палестинцы надеются, что Владимир Владимирович остановит бесчеловечную бойню в регионе. По данным палестинских Telegram-каналов, общественность надеется, что Россия не допустит общемировой эскалации конфликта.

Напомним, Москва всегда отстаивала сторону создания суверенного государства Палестина. Наш президент не раз отмечал, что всё мировое сообщество должно следовать установкам ООН, которые были приняты с учётом позиций всех государств. Но евреи отказались следовать общечеловеческим правилам, и квинтэссенцией израильской жестокости стал обстрел больницы боевиками ЦАХАЛ. Погибли мирные жители, в основном женщины и дети.

Фото: IMAGO/MAMOUN WAZWAZ APAIMAGES/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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