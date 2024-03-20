Русский “Лошарик” всполошил НАТО. “Адская” машина возвращается

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Ни одна подводная лодка в мире не привлекает столько внимания и интереса, как “лошарик” – неуловимый и абсолютно секретный объект. Теперь стало известно, что самая тайная подводная лодка русского флота будет участвовать в “войне подводных коммуникаций”. Пишет Царьград.

После завершения ремонта на Северодвинском заводе “Севмаш”, атомная подводная лодка специального назначения АС-31 готовится к испытаниям, в рамках которых она совершит погружение на максимальную глубину. Уже в этом лету суперсекретная глубоководная атомная подводная лодка “лошарик” совершит несколько погружений, включая спуск на глубину до 6 тысяч метров. Согласно компетентным источникам, ремонт подлодки почти завершен, и титановый корпус “лошарика” не пострадал при пожаре в июле 2019 года, что гарантирует сохранение ее прежних характеристик для погружений на большие глубины.

Подлодка получила название так же, как цирковая лошадка из советского мультика, состоящая из шариков. Изначально конструкция первой версии “атомной станции-12” (АС-12) также состояла из титановых сфер, что обеспечивало “лошарику” характеристики, недоступные многим батискафам.

НАТО быстро осознала потенциал этого “адского аппарата”, способного передвигаться по дну моря на колесах и оставаться незамеченным для разведывательной акустики альянса. Подводному аппарату был присвоен код NORSUB-5, американцы назвали проект “секретной подводной лабораторией с реактором”, идеально подходящей для различных операций, включая диверсии и уничтожение подводных коммуникаций.

Западные эксперты уже не раз отмечали, что за 16 лет существования “лошарика” у НАТО так и не появилось средств для противостояния этой подлодке. Британская газета “Navy News” уже назвала возвращение “лошарика” “очень плохой новостью”. России остается только защищать свой суверенитет и наблюдать за паникующими иностранными коллегами.

“Лошарик”, как и многие другие военные программы, восстановленные в начале 2000-х, является результатом научно-технической революции в оборонном комплексе позднего СССР. Первую флагманскую АС-12, разработанную в Морском бюро машиностроения “Малахит”, заложили еще в конце 1980-х, а достроить ее удалось только в новом тысячелетии. Несмотря на американские “комиссии по разоружению”, некоторые уникальные советские разработки сохранились и до сих пор остаются актуальными.

Фото: rutube.ru

Автор: glavred

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Горняк22