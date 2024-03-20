реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Русский “Лошарик” всполошил НАТО. “Адская” машина возвращается

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Ни одна подводная лодка в мире не привлекает столько внимания и интереса, как “лошарик” – неуловимый и абсолютно секретный объект. Теперь стало известно, что самая тайная подводная лодка русского флота будет участвовать в “войне подводных коммуникаций”. Пишет Царьград.

После завершения ремонта на Северодвинском заводе “Севмаш”, атомная подводная лодка специального назначения АС-31 готовится к испытаниям, в рамках которых она совершит погружение на максимальную глубину. Уже в этом лету суперсекретная глубоководная атомная подводная лодка “лошарик” совершит несколько погружений, включая спуск на глубину до 6 тысяч метров. Согласно компетентным источникам, ремонт подлодки почти завершен, и титановый корпус “лошарика” не пострадал при пожаре в июле 2019 года, что гарантирует сохранение ее прежних характеристик для погружений на большие глубины.

Подлодка получила название так же, как цирковая лошадка из советского мультика, состоящая из шариков. Изначально конструкция первой версии “атомной станции-12” (АС-12) также состояла из титановых сфер, что обеспечивало “лошарику” характеристики, недоступные многим батискафам.

НАТО быстро осознала потенциал этого “адского аппарата”, способного передвигаться по дну моря на колесах и оставаться незамеченным для разведывательной акустики альянса. Подводному аппарату был присвоен код NORSUB-5, американцы назвали проект “секретной подводной лабораторией с реактором”, идеально подходящей для различных операций, включая диверсии и уничтожение подводных коммуникаций.

Западные эксперты уже не раз отмечали, что за 16 лет существования “лошарика” у НАТО так и не появилось средств для противостояния этой подлодке. Британская газета “Navy News” уже назвала возвращение “лошарика” “очень плохой новостью”. России остается только защищать свой суверенитет и наблюдать за паникующими иностранными коллегами.

“Лошарик”, как и многие другие военные программы, восстановленные в начале 2000-х, является результатом научно-технической революции в оборонном комплексе позднего СССР. Первую флагманскую АС-12, разработанную в Морском бюро машиностроения “Малахит”, заложили еще в конце 1980-х, а достроить ее удалось только в новом тысячелетии. Несмотря на американские “комиссии по разоружению”, некоторые уникальные советские разработки сохранились и до сих пор остаются актуальными.

Фото: rutube.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Воспитывать проще: как в Алтайском крае живет удостоенная ордена семья с 15 детьми

Воспитывать проще: как в Алтайском крае живет удостоенная ордена…

Многодетная семья Фото: личный архив/ КП на Алтае Супруги признаются,…

Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на Украине

Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на…

Армия России Фото: vk.com/mil Эксперт считает, что для защиты Черноморского…

Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Свеча. Траур Фото: pixabay.com Житель Республики Алтай больше года находился…

В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

Ремонт дорог Фото: Пресс-центр городской администрации Ремонт дорог холодным асфальтом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp