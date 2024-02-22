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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Китае, Турции а теперь и ОАЭ наблюдаются проблемы в банковском секторе, связанные с закрытием счетов в банках с российским участием. Это вызвано требованием США соблюдать ограничительные меры в отношении России.

Кажется, что это маневры ОАЭ для сохранения баланса равновесия и минимизации рисков для своей экономики. Арабские Эмираты проявляют странную дружбу, полагаясь на мировую конъюнктуру и реагируя на угрозы США. Их страх связан с наличием сбережений в зарубежных банках в долларах и евро.

В связи с этим, стоит перейти на международные расчеты в национальных валютах и больше не поддерживать экономику Европы и США. Россия должна заботиться о своем собственном пути развития, не позволяя другим странам влиять на нее.

Фото: build-experts.ru

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Автор: vizitka01

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