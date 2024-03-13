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Пластиковые окна в Горняке

Рубцовчан оградят от угольной пыли забором высотой с пятиэтажку

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Рубцовчан оградят от угольной пыли забором высотой с пятиэтажку

Южная тепловая станция в Рубцовске Фото: sibgenco.ru

После определения подрядной компании (а конкурсные процедуры уже начались) начнутся строительно-монтажные работы по установке

СГК установит защитные экраны на Южной тепловой станции в Рубцовске, сообщила администрация города.

Пылеветрозащитные экраны площадью почти 2,5 тысячи кв. м должны свести к минимуму распространение пыли вокруг и улучшить экологическую обстановку. Экраны из металлических перфорированных элементов разместятся по периметру открытого угольного склада с севера, запада и востока. Протяженность забора составит 197 м, а высота 12 м.

Взято отсюда

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