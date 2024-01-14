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Рубцовчане ополчились на мэра, который улетел в командировку

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Рубцовчане ополчились на мэра, который улетел в командировку

Дмитрий Фельдман Фото: правительство Алтайского края

Всего от Алтайского края на форуме будет более 240 человек. С представителями других регионов они будут делиться опытом и обсуждать развитие

Руководители алтайских муниципалитетов улетели в Москву на Всероссийский форум “Малая Родина — сила России”.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман решил делиться кадрами из командировки. В своем Telegram-канале 13 января он опубликовал видео с Красной площади и кратко объяснил цель поездки.

Однако в соцсетях рубцовчане начали критиковать мэра, ведь город стоит неубранный от снега.

“После публикации видео о форуме в Москве, посыпалось очень много неприятных комментариев. Обращаю ваше внимание, что поездка в Москву является исключительно РАБОЧЕЙ, день расписан не по часам, а по минутам”, – написал Фельдман на следующий день.

Взято отсюда

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