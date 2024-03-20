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Рубцовские медработники отправили посылки бойцам СВО

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Рубцовские медработники отправили посылки бойцам СВО

«Дорогой солдат. Ты меня не знаешь, но я благодарна за твою службу. Я понимаю, что это нелегко, но это важно для нашей страны. Думаю, ты смелый и сильный. И я знаю, где ты сейчас – это очень опасно. Я хочу пожелать тебе выжить и победить», – эти слова ученица 4 класса МБОУ «СОШ №1 г. Рубцовска» адресовала бойцам СВО. Письмо вместе с десятками других отправлено военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

Посылки для наших солдат помогли собрать сотрудники Онкологического диспансера г. Рубцовска» и сотрудники АКОО «Вместе против рака». Они подготовили самое необходимое – продукты питания, окопные свечи, вещи для личного использования, совковые и штыковые лопаты.

Организаторы благотворительной акции поблагодарили всех участников:

«Спасибо всем, кто не остается в стороне. Благодарим каждого, кто внес свою помощь в наше общее дело, и желаем нашим солдатам скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми! Мирного неба над головой!»

Взято отсюда.

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