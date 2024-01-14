Рубцовский фотограф рассказала, как превратить хобби в прибыльное занятие

Как превратить хобби в источник дохода? Горячее желание, грамотный бизнес-план и социальный контракт – и вот ты уже бизнес­вумен.

Деньги из хобби

Татьяна Гайнулина начинающий фотограф и опытный дизайнер. Для реализации своих талантов прошла курсы обучения фотографии, оформила самозанятость и с помощью государственной поддержки открыла фотостудию «В кад­ре». Соцконтракт заключен на 240 тысяч рублей, почти половина этой суммы ушла на приобретение профессионального фотоаппарата. Также потребовались ноутбук, принтер и другое оборудование.

– Фотография для меня искусство, хобби, любимое дело, к которому я шла долгие годы. Дизайн и фотография тесно связаны между собой, просто я не сразу это поняла, – признается Татьяна. – Работала в рекламном агентстве, затем создавала модульные картины, кухонные «фартуки». Теперь предлагаю своим клиентам услуги фотографа.

Фотографии с сюжетом

У рубцовчан очень популярны фотосессии, естественно, и новогодние, рождественские. Татьяна оформляет студию, где будут две фотозоны с интересными новогодними локациями, атрибутикой, сувенирами. Плюс готова работать на выезде.

– Сейчас фотосессия – это прежде всего знакомство и общение с клиентами, чтобы лучше понять их характеры, настроение и запросы, – утверждает Татьяна. – У фотографий обязательно есть сюжеты. Непременные атрибуты рождественской фотосессии – елочка, камин, игрушки, гирлянды, кресло с нарядным пледом, новогодний коврик. Пока не развиваю направление одежды, но клиенты уже интересуются. Поэтому в будущем рассматриваю и его, как и сотрудничество с визажистами. А пока для съемок все из дома приходят красивыми и нарядными.

Правильный курс

Несмотря на то, что как фотограф Татьяна Гайнулина только в начале пути, она уже планирует открыть еще один офис. Также делает ставку на такую уникальную услугу, как обучение детей и взрослых графическому дизайну. Такого направления в Рубцовске нет, а оно востребовано.

– Многие предприниматели хотят делать рекламу самостоятельно, и я их обучаю работе в специальных программах. Дети тоже интересуются графикой, фотографией, – поясняет она. – Это полноценные курсы графического дизайна, после которых обучающиеся получают необходимые навыки самостоятельной работы. Обучение длится от трех до шести месяцев. Моя самая младшая слушательница учится в шестом классе, с ней занимаюсь индивидуально, и девочка делает успехи.

Конкурентов в Рубцовске много, причем сильных. Но Татьяна уверена, что ее опыт дизайнера обязательно поможет выделиться. К тому же она не оставила прежние виды деятельности, а продолжает развивать их, посещая вебинары и онлайн-курсы и предлагая клиентам новые интересные решения.

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Взято отсюда.

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