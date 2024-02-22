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Рыбку съесть больше не получится. Россия «урезала» диету англичан

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Британия оказалась в затруднительном положении, так как решение о лишении ее доступа к русской рыбе было принято в Госдуме. Англичане должны винить только себя и свою политику, которая известна всему миру. Они забыли, что рубят сук, на котором сидят, и в прошлом им было не нужно беспокоиться о том, как прокормить население.

Однако многое изменилось! Государственная дума приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое позволяло британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря. Как заявил замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, это соглашение, к сожалению, было односторонним и давало права только нашим партнерам на ловлю рыбы. Нашим рыбакам оно ничего не давало. Фактически это было одностороннее соглашение, которое не приносило выгоды советским рыбакам.

Британия отлично знала, что их благосостояние находится на исходе. Их знаменитое национальное блюдо Fish and Chips стоит на кону. Они использовали нашу треску в своем рационе на 40 процентов, включая пикшу, потому что это было дешевле, так как рыбу можно было поймать, а не выращивать.

И теперь они забыли о том, что эта рыба была русской. Но мы им напомнили. Как сказал спикер государственной думы Вячеслав Володин: Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане. Они объявили нам санкции, но сами используют нашу треску и другие виды рыбы в своем рационе на 40 процентов. Теперь пусть они худеют, становятся умнее!

Фото: moika78.ru

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Автор: vizitka01

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