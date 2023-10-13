13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сегодня ночью 14-летний подросток сбил насмерть женщину.
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1797 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование217 Новости
Общество436 Новости
Объявления80 Новости
Политика372 Новости
Спорт255 Новости
Платим за интересные новости!

Рубль и руль. Как в Барнауле предлагают решить проблемы с транспортом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Общественный транспорт. Автобус. Остановка Фото: Виталий Барабаш

С сезонным ростом пассажирского потока на барнаульских улицах растет и число жалоб от недовольных общественным транспортом горожан. Однако устранить причины их негодования не так уж и просто

С наступлением осени движение на дорогах Барнаула традиционно оживает, и это оживление несет уже знакомые проблемы пассажирам общественного транспорта. Городские автобусы оказываются переполнены, ожидать их приходиться подолгу, а жители спальных районов с трудом могут добраться до центра. Власти стараются оперативно реагировать, однако недовольства меньше как будто бы не становится. Как же можно спасти барнаульский общественный транспорт и сделать поездки в нем комфортнее, “Толк” обсудил с экспертами.

В тесноте и в обиде

Источник

горняк новости
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости