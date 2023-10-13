Общественный транспорт. Автобус. Остановка Фото: Виталий Барабаш

С сезонным ростом пассажирского потока на барнаульских улицах растет и число жалоб от недовольных общественным транспортом горожан. Однако устранить причины их негодования не так уж и просто

С наступлением осени движение на дорогах Барнаула традиционно оживает, и это оживление несет уже знакомые проблемы пассажирам общественного транспорта. Городские автобусы оказываются переполнены, ожидать их приходиться подолгу, а жители спальных районов с трудом могут добраться до центра. Власти стараются оперативно реагировать, однако недовольства меньше как будто бы не становится. Как же можно спасти барнаульский общественный транспорт и сделать поездки в нем комфортнее, “Толк” обсудил с экспертами.

В тесноте и в обиде

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