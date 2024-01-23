Рассказываем, стоит ли покупать доллары и евро прямо сейчас

В декабре 2023 года россияне побили годовой рекорд по количеству купленной валюты — ее приобрели на сумму 179 миллиардов рублей. Такие данные приводит Центробанк в обзоре рисков финансовых рынков. Это произошло на фоне очередного падения рубля, когда курс доллара колебался в районе отметки 100.

Почему так много людей решились на покупку долларов и евро во время кризиса? Можно ли назвать это хорошей идеей? И что действительно стоит делать со своими сбережениями, чтобы не потерять их? Все эти вопросы мы задали экспертам. Ответы — в материале MSK1.RU.

Зачем люди скупали валюту

Одной из причин повышенного спроса на валюту в декабре были новогодние поездки за рубеж, которые продолжались, несмотря на кризис и санкции, считает экономист Валерий Миронов.

— Многие россияне предпочитали путешествовать с наличными в долларах или евро, которые широко принимаются в разных странах, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — До этого некоторые граждане вывозили за границу золото в качестве валютного актива и там его продавали, но после того, как Минфин выступил против такой практики, они переключились на валюту.

Иную точку зрения высказал экономист и политолог Василий Колташов. Он заявил, что основной мотив покупки валюты — это недоверие к российской экономике и курсу рубля.

— Установилось недоверие к политике Центрального Банка и Министерства финансов Российской Федерации. Люди не знают, что будет с курсом, они этого не понимают, — сказал эксперт нашему корреспонденту.

По его словам, люди не верят в то, что после президентских выборов рубль будет устойчив, и считают, что их снова обманут. Эксперт напомнил, что в 2022 году, несмотря на высокую ставку Банка России и заявления о надежности рубля, произошло обрушение национальной валюты. Поэтому люди хотят защитить свои сбережения от девальвации и переводят их в валюту.

— Рублю, а точнее тем, кто им управляет, веры никакой нет и быть не может, — заявил Колташов.

Что делать со сбережениями

Валерий Миронов рекомендует не покупать валюту сейчас, а вкладывать рубли в банковские депозиты, по высоким ставкам — до 17% на полгода и 10% до 2026 года.

— Если ты купишь доллар, то получишь нулевую ставку по депозиту, если ты его даже положишь в банк, а тем более, если будешь хранить дома, — объяснил экономист. — Если положить рубли на депозит в любой банк, то это до 15–16%, может быть даже выше.

Миронов также советует соблюдать лимит на один банк — 1,4 миллиона рублей, чтобы не потерять деньги в случае банкротства.

Василий Колташов, напротив, считает, что лучше менять рубли на валюту, желательно западную. Он утверждает, что старый рецепт, когда люди покупали валюту или золото только на долгосрочные цели, уже не работает, потому что рубль ведет себя непредсказуемо.

— С рублем может случиться всё что угодно. Может получиться так, что сейчас курс в районе 90 рублей за доллар, а потом может быть и 105, — отметил специалист.

Что происходит с российской валютой

Валерий Миронов полагает, что рубль может укрепиться, если цены на нефть будут расти.

— В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке — судя по всему, это надолго — цена на нефть будет расти. Когда растут цены на нефть, российская валюта укрепляется, — считает эксперт.

Василий Колташов не верит в такие перспективы и считает, что рубль постоянно «ослабляют» и «делают это специально». Он утверждает, что отечественная валюта не будет резко колебаться только в том случае, если будет низкая инфляция и высокая производительность труда, а также если Банк России будет работать в интересах «реального сектора».

— Наши коммерческие банки заинтересованы в периодическом обрушении рубля, потому что они зарабатывают на игре против него. Если у российской экономики есть внутренние неприятели, то это коммерческие банки. Они заламывают высокие кредиты предприятиям и выдают их на кабальных условиях, — резюмировал экономист.

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Взято Источник

23.01.2024