Рыбный день: “Росводоканал Барнаул” выпустил мальков сазана в Обь

Организация занимается зарыблением реки уже около десяти лет

Процесс запуска молоди сазана в Обь / Фото: пресс-служба “Росводоканал Барнаул”

Сотрудники “Росводоканал Барнаул” выпустили 20 тысяч мальков сазана в Обь в рамках традиционной акции зарыбления реки, которая прошла в начале недели. Стоимость экологического проекта водоканала – около 520 тысяч рублей.

“Мы принимаем участие в зарыблении уже около десяти лет, это неотъемлемая часть нашей экологической политики. Мы забираем из Оби воду для ее очищения и подачи в краны барнаульцев, а выпуская рыбу каждую осень, помогаем реке восстанавливать биологические ресурсы”, – рассказала главный технолог “Росводоканал Барнаул” Светлана Трунова.

Выпущенная в Обь молодь сазана была выращена в специальных прудах в рыбном хозяйстве, вес каждой рыбки превышает 20 граммов.

Молодь сазана / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

По словам начальника отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского филиала ФГБУ “Главрыбвод” Ивана Пономарева, молоди около четырех месяцев, это жизнеспособная рыба, которая отлично приспособится к обитанию в реке.

Выживаемость выпущенного сазана более 90%. К октябрю 2024 года вес этих рыб может вырасти до 2 кг.

Акцию проводят при участии отдела водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов Алтайского края, регионального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Алтайского филиала ФГБНУ “ВНИРО”, Верхне-Обского филиала ФГБУ “Главрыбвод”. И все вместе они выпустили в реку почти 50 тысяч молодых рыб.

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