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Пластиковые окна в Горняке

Рыбы нет и не будет. Путин расторгает соглашение с Лондоном

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Незадолго до этого, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев огласил предложения, направленные Владимиру Путину, о расторжении невыгодных договоров. В свою очередь, лидер России утвердил денонсацию соглашения о рыболовстве с Великобританией, которое было заключено во времена Советского Союза. Согласно данному документу, британским рыбакам предоставлялось право осуществлять лов рыбы в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. 

Фото: pikabu.ru

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Автор: glavred

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