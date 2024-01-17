Дорожник посыпает улицу песком, сидя на тракторе Фото: Telegram-канал "Деловой Бийск"
Проблема скользких улиц продолжает оставаться актуальной для наукограда, и местные дорожники находят новые способы, как с ней справляться
В Бийске дорожные службы нашли необычный метод борьбы со скользкими улицами, пишет Telegram-канал “Деловой Бийск”.
В посте опубликовали видео, на котором человек сидит в ковше трактора, в который насыпали песок, и вручную посыпает им тротуар.
“Последняя разработка бийских дорожников – рукотракторобот”, – отметили в посте.
В комментариях многие подписчики оценили инициативу и отметили, что бийчане переняли опыт московских дорожников, видео с которыми ранее завирусилось в Сети.
Напомним, что бийчане уже долгое время жалуются на гололед в городе. По их словам, дороги в городе посыпают неравномерно и на некоторых улицах песчаной смеси вообще нет.
Взято отсюда