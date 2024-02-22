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Руководитель Гидрометцентра назвал погоду нынешней зимой аномальной

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Руководитель Гидрометцентра назвал погоду нынешней зимой аномальной

Нынешнюю зиму трудно назвать нормальной: оттепели чередуются с аномальными морозами, плотность снега бьет рекорды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — отметил метеоролог.

По его словам, зима очень снежная. Метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Этот показатель в нынешнем году очень большой, такого не было уже несколько десятилетий, пишут РИА Новости.

Несмотря на то, что в течении зимы оттепели сменяются аномальными морозами, средняя температура за весь период будет около нормы.

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Взято отсюда.

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