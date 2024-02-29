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Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ встретилась со студентами АлтГУ

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Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ встретилась со студентами АлтГУ

«Нравственность есть правда», – писал Василий Шукшин. А президент страны Владимир Путин настаивает на важности сохранения исторической правды. Эту тему обсудили на встрече студентов-историков Алтайского госуниверситета с руководителем Национального центра исторической памяти при главе государства Еленой Малышевой.

Источник фото: Катунь 24

«Президент часто говорит, что нас не просто интересует историческая память — нас интересует историческая правда. И вот эта историческая правда — это фундамент нашего мировоззрения, нашего будущего, потому что в условиях проводимой действующим президентом Владимиром Владимировичем Путиным политики по сохранению памяти это становится залогом нашего исторического суверенитета. И государственного суверенитета. Это неразрывные вещи», — подчеркнула руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева.

Елена Малышева уверена, даже внутри страны периодически возникают споры об исторической достоверности тех или иных фактов. А в условиях внешнего давления и развязанной против России гибридной войны особенно важно сохранять устойчивость к фейковой информации и противодействовать переписыванию истории. Поможет только хорошее образование и критическое мышление. В конечном счёте речь не столько о прошлом, а о будущем страны.

Взято отсюда.

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