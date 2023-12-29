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Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

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Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка». Он проводился в целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории края, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка.

    • Колледж АлтГУ представил руководитель Народной дружины «СтудГвардия» Максим Столповский . Конкурс проводился в два этапа: отборочный и финальный. Максим Михайлович предоставил деятельность народного дружинника за период 9 месяцев текущего года. Он рассказал о НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ, успехах и достижениях.

    По итогам конкурса Максим Столповский стал победителем в номинации «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка».

    – Мы поздравляем нашего руководителя Максима Михайловича Столповского ! Именно он как никто другой заслуживает этого звания. Для него народная дружина не просто хобби, а целая жизнь. Максим Михайлович – наш самый большой пример, на него мы всегда равняемся. Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях, – поздравили Максима Столповского дружинники колледжа АлтГУ.

    Взято отсюда.

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