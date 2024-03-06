Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев проведет личный прием в приемной представителя Президента РФ

14 марта руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев проведет личный прием граждан. Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00 в приемной Президента РФ в Алтайском крае по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 59, 1 этаж. Предварительная запись налогоплательщиков на личный прием осуществляется по телефону +7 (385-2) 56-07-94. Регистрация граждан осуществляется в день приема при наличии документа, удостоверяющего личность. Подобные встречи с жителями региона проходят регулярно в целях взаимодействия органов государственной власти по обеспечению права граждан на личное обращение в государственные органы и в соответствии с Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ( от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ ).

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