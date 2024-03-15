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Руководители барнаульских предприятий стали высказывать претензии к плохой работе общественного транспорта

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Руководители барнаульских предприятий стали высказывать претензии к плохой работе общественного транспорта

Дело в том, что часть сотрудников опаздывают к началу смены.

Так, о самостоятельной доставке сотрудников задумались на Барнаульском пивоваренном заводе. Утром люди могут опоздать на работу, так как их подвёл транспорт. Вечером сотрудникам приходится тратить время на длительное ожидание автобуса или трамвая. На предприятии говорят, что обращались в Горэлектротранс. Не помогло. Поэтому решили организовать собственный маршрут. Уже прорабатывают вопрос с покупкой или арендой служебных автобусов Сейчас на заводе составляют списки людей, которым потребуется служебный транспорт. По предварительным данным, это не менее 200 человек. До сих пор предприятие организовывало доставку лишь сотрудников, проживающих в пригороде Барнаула – это 50 человек. Завод тратит на это 180 тыс. руб. в месяц, очевидно, теперь эта сумма вырастет.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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