Руководство Управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае встретилось с будущими выпускниками Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ

20 марта 2024 г. состоялась ежегодная встреча руководителя Управления, Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю – Пащенко Ирины Геннадьевны и главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае – Панченко Дениса Игоревича со студентами выпускного курса Института общественного здоровья и профилактической медицины Алтайского государственного медицинского университета.

Целью мероприятия было помочь выпускникам определиться с местом будущего трудоустройства, исходя их личных приоритетов и существующих потребностей службы, а также дать ответы на имеющиеся у студентов вопросы, касающиеся работы специалистов и оплаты их труда, перспективах карьерного роста, возможностях получения дополнительного образования и квалификации, целевого направления на прохождение ординатуры, а также вопросов бытового обеспечения молодых специалистов.

Перед студентами выступили выпускники АГМУ, а ныне действующие специалисты Управления и Центра Гигиены и эпидемиологии, которые поделились с присутствующими своим профессиональным опытом трудоустройства, а также впечатлениями от работы в коллективе санитарно-эпидемиологической службы Алтайского края. Среди них:

выпускник 2023 года – Аршавский Илья Нестерович, специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления и

выпускница 2023 года – Кутякова Мария Сергеевна, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии;

выпускница 2019 года – Кушнаренко Татьяна Валерьевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления;

выпускник 2017 года – Барышев Артем Сергеевич, и.о. начальника территориального отдела Управления в г. Бийске.

Биография последнего может служить в качестве наглядного примера потенциального карьерного роста молодого специалиста, который вопряки устоявшимся трендам предпочел трудиться в районах Алтайского края, а не в краевом центре.

С момента окончания Алтайского государственного медицинского университета в 2017 года, Артем Сергеевич работал в территориальном отделе Управления в г. Белокурихе, зарекомендовал себя там ответственным, дисциплинированным и грамотным специалистом, а потому именно ему было предложено в январе 2024, после ухода с поста предыдущего начальника, возглавить второй по численности сотрудников территориальный отдел Управления в г. Бийске.

Не случайно, именно Артему Сергеевичу представилась возможность поделился с присутствующими своим опытом работы в районах края, а также рассказать будущим выпускникам про возможность предоставления жилья молодым специалистам, которое могут выделить будущим выпускникам по ходатайству Управления местные муниципальные образования.

Ещё одна биография, которая может представлять интерес для будущих выпускников в качестве примера возможного карьерного роста и перспектив, которые открываются пред молодыми специалистами – это профессиональный путь главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае Панченко Дениса Игоревича. Также как и у других выступавших трудовая карьера Дениса Игоревича, начинается с момента выпуска из стен Алтайского государственного медицинского университета в 2010 году и трудоустройства в территориальном отделе Управления в г. Заринске. В 2015 году Денис Игоревич принял решение перейти на работу в филиал Центра гигиены и эпидемиологии в г. Заринске, где последовательно прошел путь от врача по общей гигиене до главного врача филиала. Бесценный опыт, полученный им на руководящей должности и хорошее понимание функций и задач, стоящих как перед Управлением Роспотребнадзора, так и перед Центром гигиены и эпидемиологии, сделали Дениса Игоревича главным кандидатом на должность главного врача Центра гигиены и эпидемиологии. Именно эту должность в октябре 2021 года и занял Денис Игоревич, более 2 лет с успехом возглавляя вверенную ему организацию.

Внимательно выслушав выступающих и оценив возможные перспективы, некоторые из присутствующих на встрече студентов, выразили желание и дальше совершенствоваться в выбранной профессии, продолжая своё обучение в ординатуре в стенах Алтайского государственного медицинского университета или в высших медицинских образовательных организациях других регионов нашей страны. Именно для таких студентов в Управления и Центра гигиены и эпидемиологии существует практика целевых направлений, все расходы по которым берут на себя будущие работодатели.

По завершению мероприятия руководитель Управления Ирина Геннадьевна Пащенко и главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Денис Игоревич Панченко лично ответили на оставшиеся у студентов вопросы.

Всего в этом году Институт общественного здоровья и профилактической медицины Алтайского государственного медицинского университета планирует выпустить 42 человека. Из них 10 намерены связать свое будущее с Управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Взято отсюда.

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