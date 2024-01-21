Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 января.

Обстрел рынка в Донецке

ВСУ обстреляли рынок на западе Донецка. В воскресенье на нем было полно людей, погибли не менее 25 человек. Медики продолжают работать на месте трагедии и забирать раненых. Многие из них — в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети. Госпитализировано 18 пострадавших.

Россия запросила заседание Совбеза ООН, на нем будут обсуждать удар по рынку. 22 января объявлен в ДНР днем траура.

Другие атаки

По Крыму ударили ракетами. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, на Крымском мосту перекрывали движение. Минобороны отчиталось, что сбило три ракеты над Черным морем.

Также, по информации Минобороны, средства ПВО сбили беспилотники над Орловской, Смоленской и Тульской областями. В Курской области под обстрел попало село Вишнево. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. В Белгородской области атаке дрона-камикадзе подверглись сразу несколько населенных пунктов.

— В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В селе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на местах, — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

В Ленинградской области из-за взрывов загорелся газовый терминал в порту. Людей эвакуировали с места гигантского пожара, жертв нет.

Внешняя политика

Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Также он подчеркнул, что Литва остается одним из лидеров по оказанию помощи Украине в пересчете к объему ВВП страны.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал интервью французской газете Le Figaro. Он заявил, что переход к оборонительной стратегии в 2024 году для Украины «невозможен».

— Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта, — передает слова Ермака ТАСС.

По мнению Ермака, власти Украины «никогда не смирятся» с такой заморозкой, а украинская стратегия заключается в том, что надо быть реалистами, продолжать работу с союзниками и не останавливаться.

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22.01.2024