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Русский не родной? Значения этих 10 слов вы вряд ли знаете

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Пополняем словарный запас вместе с Владимиром Далем

Русский не родной? Значения этих 10 слов вы вряд ли знаете

Считается, что в своей речи мы используем в среднем две-три тысячи слов. Это совершенно незначительное количество по сравнению с их общим числом. Впрочем, этого хватает для того, чтобы ни разу не повториться, например, в тексте, который вы сейчас читаете. Вместе с тем в словарях есть уйма интересных терминов. Стоит добавить их в лексикон, как он существенно преобразится. Вот только смысл отдельных изречений еще пойди пойми. Кстати, вы смогли бы определить, о чем говорит человек, начавший выражаться незамыленными изречениями? Давайте проверим.

Взято Источник
18.01.2024

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