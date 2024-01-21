Кто еще из знаменитостей рискнул в это тревожное время встречать Новый год на полуострове

Несмотря на атаки с воздуха, в Крым этой зимой отправилось почти вдвое больше смельчаков, желающих встретить Новый год у Черного моря, чем год назад. Выясняем, как прошли новогодние каникулы на полуострове и кто из звезд там отдыхал.

Обстановка «тревожно-стабильная»

— Ждать столик в кафе в Приморском парке придется до часа. На Массандровском пляже посадка полная — забегаловки и рестораны забиты. Ялта — под завязку! — предупреждение Татьяны Сухович из Москвы всем, кто собрался провести время в «курортной столице» полуострова, было не единственным. «К шашлыкам не пробиться — прокоптились, пока дождались заказ. Приезжайте в Ялту сытыми», — телеграфировал с набережной ростовчанин Олег Шанцев.

Туристы, предполагавшие, что они будут прогуливаться по ялтинской набережной под пальмами в одиночку, сильно просчитались — на новогодних праздниках в Крым приехало больше отдыхающих, чем прогнозировалось накануне. Сотрудники туристической отрасли ожидали загрузки гостиниц и санаториев менее 40 процентов. А многие владельцы гостевых домов и мини-отелей, которые прежде принимали туристов зимой, так и не открылись на новогодних каникулах. Какой смысл, если бронирование было на минимуме.

Но неожиданно перед самым праздником Крымский мост заполнили автомобили с «материковыми» номерами, а билеты на поезда, идущие на полуостров, полностью раскупили.

— Мы не прогнозировали большого интереса к Крыму на новогодних каникулах, исходя из объективных данных: невысокого числа бронирования, длительности дороги и того, что в зимние месяцы полуостров традиционно проигрывает Сочи и окрестностям, которые могут предложить туристам больше развлечений, — говорит глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — Но неожиданно люди поехали в Крым. В сравнении с прошлым годом прирост отдыхающих составил 50–80 процентов.

По мнению Сергей Ромашкина, на рост популярности Крыма у российских отдыхающих могли повлиять несколько факторов:

— Во-первых, цены на отдых в новогодние каникулы были ниже на 12–15 процентов, чем на курортах Краснодарского края. А во-вторых, возникло ощущение стабильности — да, линия фронта близко, есть угроза воздушных атак, но ситуация принципиально не ухудшается, оставаясь «тревожно-стабильной». И это уже не так пугает.

В нынешние новогодние каникулы обошлось без больших разрушений, хотя в некоторые дни над Черным морем сбивали по 20–40 беспилотников в сутки. Были сбиты и ракеты. Во время каждой воздушной угрозы движение по Крымскому мосту останавливали в целях безопасности. Так что у большинства туристов, которые пережили трудную дорогу, первый тост в Новом году под был «За ПВО!»

Ялта — самый безопасный город

— Русского человека, если он рвется на отдых, сложно сбить с пути, — считает продюсер, режиссер и актер Сергей Жигунов. — И я точно такой же — по-прежнему отдыхаю в своем домике в Гурзуфе.

Еще в 2004 году Сергей Жигунов приобрел в южнобережном курортном поселке небольшой 3-комнатный дом с террасой в живописной Чеховской бухте над морем. С тех пор актер отремонтировал дом, облагородил небольшой дворик и весной и осенью, когда туристов немного, отдыхает в Гурзуфе.

— В прошлом году я не просто приезжал в отпуск, а провел на полуострове безвылазно четыре месяца, пока шли съемки нового фильма «Три друга, клад и матрос Кошка». Мы снимали в Севастополе, Балаклаве, и никто из съемочной группы не захотел уехать из Крыма, хотя были и угрозы ракетной атаки, и сирены выли.

Сергей Жигунов и продюсирует детский приключенческий фильм, и играет в нем роль Эдуарда Тотлебена — выдающегося военного инженера, создавшего оборонные укрепления во время Крымской войны.

— Вот я стоял на площадке и думал: мы снимем картину про Крымскую войну, когда на Севастополь летят английские снаряды, а в это время звучит сирена, потому что на Севастополь снова летят английские снаряды. Прошло 170 лет, а мало что изменилось… Но, как и тогда, люди продолжают жить, радоваться морю, красота Крыма не меняется. Так что будем с женой по-прежнему приезжать — когда на машине, когда поездом. Правда, на новогодние каникулы не были: какая там зима — дождь и слякоть. А весной — снова в Гурзуф.

До недавнего времени знаменитых дачников на полуострове видели чаще. В поселке Капканы под Керчью занималась своим фруктовым садом у дома певица Алена Свиридова. В Алупке отдыхала певица Татьяна Овсиенко. В Коктебеле на даче гостила телеведущая Арина Шарапова. В этом году повезло только соседям актрисы и режиссера Натальи Бондарчук — вместе с мужем Игорем Днестрянским они несколько раз приезжали в свой дом в поселке Лучистое под Алуштой. Здесь, у подножия горы Демерджи, несколько лет назад Наталья Сергеевна нашла участок с невероятным видом на море и алуштинское побережье. С тех пор она продолжает «доводить до ума» небольшой выстроенный коттедж с садиком.

— В прошлом году я четыре раза посетила любимый Крым, — говорит Наталья Бондарчук. — Мы с мужем приезжали на кинофестивали, которые по-прежнему проводятся: на фестиваль «Солнечный остров» в Евпаторию, на замечательный фестиваль «Святой Владимир» в Севастополь. И конечно, приезжали в свой дом под Алуштой. Мало того, я там снимала сцены для своего нового фильма «Снегурочка» и привезла с собой ребят-актеров из Москвы под свою ответственность. Я понимаю тех, кто опасается ехать в Крым с детьми, ведь рядом идут боевые действия, в Севастополе звучат сирены, люди должны прятаться. Но жизнь ведь продолжается: цветут розы, плещет морская вода, зреет виноград… В эти новогодние каникулы мы были в Сочи, но знаю, что многие знакомые поехали в Крым — и я понимаю их желание оказаться среди зимы под теплым солнцем.

Именно Южный берег Крыма стал местом притяжения туристов в новогодние каникулы.

— Южный берег во все времена принимал на зимних праздниках большую часть туристов — 50–60 процентов, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Туристы ориентируются на отели, которые могут предоставить им весь спектр услуг: бассейны с подогреваемой водой, кинотеатры, рестораны, спа-комплексы, а в Крыму большинство таких комфортабельных отелей расположены как раз на Южном берегу.

А у мэра Ялты Янины Павленко другое объяснение такой высокой популярности города на нынешних зимних каникулах: «Ялта — это сейчас самое безопасное место в Крыму».

Обо всех атаках беспилотников на Крым и Крымский мост в прошлом году мы рассказывали в начале января.

Взято Источник

21.01.2024