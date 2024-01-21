РЖД запретит высаживать животных из вагонов после инцидента с котом

Компания выразила сожаления из-за смерти Твикса и извинилась перед его хозяевами

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В РЖД рассказали, что после гибели кота Твикса компания запретит проводникам высаживать животных из вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.

“Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО “ФПК”, – сказано в сообщении.

Сотрудникам, по новым правилам, запретят высаживать животных из вагонов. Будет предусмотрена их передача на станции и работа с волонтерами.

Ранее в Кирове проводница поезда высадила кота, ехавшего с хозяевами. Животное чуть позже нашли мертвым.

Представители РЖД извинились перед хозяевами Твикса и выразили сожаление из-за его гибели.

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