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С 1 апреля 2024 года в России изменятся правила получения водительских прав

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С 1 апреля 2024 года в России изменятся правила получения водительских прав

С 1 апреля автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на права в ГИБДД

С 1 апреля 2024 года автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД, сообщает РБК.

1

Учеников «серых» автошкол (которые обладают необходимой материально-технической базой только на бумаге) не допустят к экзаменам

Речь идет о школах, у которых фактически нет площадок, образовательных классов, тренажеров и так далее. Дело в том, что с 1 апреля инспекторы ГИБДД будут проверять у всех автошкол заключение о соответствии учебно-материальной базы. Если автошкола не получит этот документ, она не сможет получить свою первую лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую, а учеников таких школ к сдаче экзаменов в ГИБДД не допустят.

2

При сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться

Согласно новому регламенту, с 1 апреля будущим водителям при сдаче практики с инспекторами ГИБДД разрешат чаще ошибаться. Сейчас во время проверки «вождения» можно набрать 5 штрафных баллов. С 1 апреля — можно будет уже 7. 

3

Грубые ошибки при сдаче экзамена:

  • движение без ремня безопасности;
  • действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления;
  • не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество;
  • не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество;
  • выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления;
  • осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;
  • не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1;
  • пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика);
  • нарушил правила выполнения обгона;
  • нарушил правила выполнения поворота;
  • нарушил правила выполнения разворота;
  • нарушил правила движения задним ходом;
  • нарушил правила проезда железнодорожных переездов;
  • превысил разрешенную максимальную скорость движения;
  • использовал во время движения телефон.

4

Средние ошибки при сдаче экзамена:

  • выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе;
  • нарушил правила остановки или стоянки;
  • не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой;
  • в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился;
  • нарушил правила перевозки пассажиров;
  • нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;
  • не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал);
  • допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;
  • допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;
  • допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;
  • допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске;
  • допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.

5

Изменятся сроки для пересдачи экзаменов в ГИБДД

Это касается тех, кто не смог успешно сдать вождение после трех попыток. Так, с 1 апреля 2024 года, если автомобилист не сдал вождение три раза, прийти на следующую пересдачу он сможет уже не ранее, чем через 6 месяцев и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена. 

6

К экзаменам ГИБДД не допустят некоторые категории водителей

Так, с 1 апреля не разрешать сдавать экзамен или выдавать водительские удостоверения следующим лицам:

  • лишенным водительских прав;
  • тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;
  • тем, кто попался на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование (таким водителям нельзя будет сдавать экзамен в течение года с момента исполнения постановления);
  • лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.

7

Часть водительских удостоверений перестанет действовать

Недействительными водительскими правами в России будут считаться:

  • иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;
  • полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать в течение года, после чего указанные удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами в России.

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Взято отсюда

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