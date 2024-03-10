С 1 апреля 2024 года в России изменятся правила получения водительских прав

С 1 апреля автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на права в ГИБДД

С 1 апреля 2024 года автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД, сообщает РБК.

1

Учеников «серых» автошкол (которые обладают необходимой материально-технической базой только на бумаге) не допустят к экзаменам

Речь идет о школах, у которых фактически нет площадок, образовательных классов, тренажеров и так далее. Дело в том, что с 1 апреля инспекторы ГИБДД будут проверять у всех автошкол заключение о соответствии учебно-материальной базы. Если автошкола не получит этот документ, она не сможет получить свою первую лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую, а учеников таких школ к сдаче экзаменов в ГИБДД не допустят.

2

При сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться

Согласно новому регламенту, с 1 апреля будущим водителям при сдаче практики с инспекторами ГИБДД разрешат чаще ошибаться. Сейчас во время проверки «вождения» можно набрать 5 штрафных баллов. С 1 апреля — можно будет уже 7.

3

Грубые ошибки при сдаче экзамена:

движение без ремня безопасности;

действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления;

не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество;

не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество;

выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления;

осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;

не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1;

пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика);

нарушил правила выполнения обгона;

нарушил правила выполнения поворота;

нарушил правила выполнения разворота;

нарушил правила движения задним ходом;

нарушил правила проезда железнодорожных переездов;

превысил разрешенную максимальную скорость движения;

использовал во время движения телефон.

4

Средние ошибки при сдаче экзамена:

выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе;

нарушил правила остановки или стоянки;

не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой;

в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился;

нарушил правила перевозки пассажиров;

нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;

не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал);

допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;

допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;

допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;

допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске;

допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.

5

Изменятся сроки для пересдачи экзаменов в ГИБДД

Это касается тех, кто не смог успешно сдать вождение после трех попыток. Так, с 1 апреля 2024 года, если автомобилист не сдал вождение три раза, прийти на следующую пересдачу он сможет уже не ранее, чем через 6 месяцев и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена.

6

К экзаменам ГИБДД не допустят некоторые категории водителей

Так, с 1 апреля не разрешать сдавать экзамен или выдавать водительские удостоверения следующим лицам:

лишенным водительских прав;

тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;

тем, кто попался на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование (таким водителям нельзя будет сдавать экзамен в течение года с момента исполнения постановления);

лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.

7

Часть водительских удостоверений перестанет действовать

Недействительными водительскими правами в России будут считаться:

иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;

полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать в течение года, после чего указанные удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами в России.

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Взято отсюда