С 1 апреля 2024 года в России изменятся правила получения водительских прав

С 1 апреля автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на права в ГИБДД
С 1 апреля 2024 года автомобилистов ждет ряд нововведений при сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД, сообщает РБК.
1
Учеников «серых» автошкол (которые обладают необходимой материально-технической базой только на бумаге) не допустят к экзаменам
Речь идет о школах, у которых фактически нет площадок, образовательных классов, тренажеров и так далее. Дело в том, что с 1 апреля инспекторы ГИБДД будут проверять у всех автошкол заключение о соответствии учебно-материальной базы. Если автошкола не получит этот документ, она не сможет получить свою первую лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую, а учеников таких школ к сдаче экзаменов в ГИБДД не допустят.
2
При сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться
Согласно новому регламенту, с 1 апреля будущим водителям при сдаче практики с инспекторами ГИБДД разрешат чаще ошибаться. Сейчас во время проверки «вождения» можно набрать 5 штрафных баллов. С 1 апреля — можно будет уже 7.
3
Грубые ошибки при сдаче экзамена:
- движение без ремня безопасности;
- действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления;
- не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество;
- не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество;
- выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления;
- осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;
- не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1;
- пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика);
- нарушил правила выполнения обгона;
- нарушил правила выполнения поворота;
- нарушил правила выполнения разворота;
- нарушил правила движения задним ходом;
- нарушил правила проезда железнодорожных переездов;
- превысил разрешенную максимальную скорость движения;
- использовал во время движения телефон.
4
Средние ошибки при сдаче экзамена:
- выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе;
- нарушил правила остановки или стоянки;
- не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой;
- в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился;
- нарушил правила перевозки пассажиров;
- нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;
- не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал);
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;
- допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;
- допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске;
- допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.
5
Изменятся сроки для пересдачи экзаменов в ГИБДД
Это касается тех, кто не смог успешно сдать вождение после трех попыток. Так, с 1 апреля 2024 года, если автомобилист не сдал вождение три раза, прийти на следующую пересдачу он сможет уже не ранее, чем через 6 месяцев и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена.
6
К экзаменам ГИБДД не допустят некоторые категории водителей
Так, с 1 апреля не разрешать сдавать экзамен или выдавать водительские удостоверения следующим лицам:
- лишенным водительских прав;
- тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;
- тем, кто попался на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование (таким водителям нельзя будет сдавать экзамен в течение года с момента исполнения постановления);
- лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.
7
Часть водительских удостоверений перестанет действовать
Недействительными водительскими правами в России будут считаться:
- иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;
- полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.
Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать в течение года, после чего указанные удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами в России.
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Взято отсюда