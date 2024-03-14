С 1 апреля многодетные семьи получат дополнительные льготы

Для школьников из многодетных семей организуют бесплатный проезд в общественном транспорте, а родителям существенно уменьшат плату за коммуналку. Об этом сообщили на краевом совещании по вопросам социальной поддержки таких семей.

Единый статус

В ходе мероприятия обсудили пути реализации указа президента России о социальных мерах поддержки многодетных семей, который принят в конце января.

В нем обозначен единый статус многодетной семьи России, который теперь устанавливается бессрочно.

– Всем регионам страны были даны рекомендации: принять и реализовать свой перечень мер социальной поддержки таких семей. Далее мы должны будем выйти с законодательными инициативами, поскольку меры соцподдержки начнут реализовываться уже с 1 апреля текущего года, – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как отметила руководитель Министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, в регионе сейчас проживает почти 33 тыс. многодетных семей. В связи с указом президента их количество увеличится до 35 780. Удостоверения единого образца выдадут всем.

Уже подготовлен проект закона Алтайского края, в котором многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Социальная поддержка будет осуществляться до достижения старшим ребенком восемнадцати лет, или двадцати трех лет при условии, что он очно учится в образовательном учреждении. Данный законопроект депутаты АКЗС рассмотрят уже на мартовской сессии. Параллельно готовятся поправки в нормативные акты, в которых будут уточнены все детали реализации нового закона.

В законопроект включены все прежние краевые льготы для многодетных. Это поддержка по линии образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, транспортного обслуживания. Например, таким семьям гарантируется бесплатное посещение краевых государственных и муниципальных музеев, парков культуры и отдыха, выставок. В законопроекте закреплено первоочередное предоставление детям из таких семей в летний период путевок в загородные лагеря отдыха на территории региона.

Кроме того, вводятся две новые льготы, предписанные указом президента. В их числе – 30-процентная льгота на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также бесплатный проезд для школьников в общественном городском и муниципальном транспорте. Новые меры поддержки будут действовать в Алтайском крае уже с 1 апреля текущего года. На их реализацию планируется направить дополнительно свыше 1 млрд рублей. Законопроект о корректировке действующего краевого бюджета на вышеуказанную сумму также будет внесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии АКЗС.

Новые льготы

На совещании руководители профильных министерств обменялись мнениями, как новые меры соцподдержки реализовать на практике.

В обсуждении приняли участие депутаты АКЗС, руководители министерств и главы администраций Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Председатель АКЗС Александр Романенко обратил внимание присутствующих на то, что нужно точнее прописать реализацию льготы по бесплатному проезду школьников в межмуниципальном общественном транспорте и определить, кто будет финансировать этот проезд.

Губернатор Виктор Томенко поручил участникам совещания проработать проблемные моменты, касающиеся горячего питания для учащихся из многодетных семей в средних профессиональных учебных заведениях.

– Общий объем поддержки многодетных семей на Алтае оценивается в более чем 5 миллиардов рублей. Это значимая сумма, которая позволит нашим семьям улучшить условия жизни и получить помощь, – сказал Виктор Томенко.

В совещании приняли участие руководители общественных организаций и многодетные мамы.

– Не могу скрыть своих эмоций. У меня двое школьников, один еще ходит в детский сад. Не понаслышке знаю, как многодетным непросто воспитывать детей, поэтому мы очень ждали указ президента. Наконец-то на всей территории России многодетная семья получила единый статус. Родители всегда беспокоятся, чтобы ребенок был одет, обут, накормлен, доехал спокойно до школы, до дома, чтобы, если заболел, были все необходимые лекарства. Новый закон поможет многодетным семьям в решении насущных проблем. Хорошо, что в законопроекте не обозначен критерий нуждаемости, это позволит всем семьям объединиться. Как только закон заработает, мы обязательно дадим обратную связь, сообщим, как изменилась жизнь многодетных семей. И конечно, будем ждать прибавления, – поделилась многодетная мама, руководитель Центра социальной поддержки семьи и детства «Караван надежды» Анна Манойленко.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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